晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

沈玉琳罹血癌！佩甄曝他高壓作息「每天都錄影」：什麼保健品都吃

佩甄今日出席忠義基金會一日店長活動。（記者潘少棠攝）佩甄今日出席忠義基金會一日店長活動。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕佩甄今（12）日出席忠義基金會一日店長活動，她過去與沈玉琳搭檔主持節目《甄心分享小琳噹》，透露6月底還有一起吃飯，當時並無察覺異狀，也說沈玉琳當時工作相當忙碌，敬業的他每次有置入保健食品都會服用。

佩甄過去與沈玉琳搭檔主持節目《甄心分享小琳噹》。（記者潘少棠攝）佩甄過去與沈玉琳搭檔主持節目《甄心分享小琳噹》。（記者潘少棠攝）

佩甄與沈玉琳6月底才一起吃麻辣鍋、幫朋友慶生，也說沈玉琳瘦身很久了，沒覺得是病態瘦，所以前陣子看到他病倒新聞相當震驚，有傳訊給沈玉琳老婆芽芽關心，不過沒有收到回覆，但認為沒消息就是好消息。

佩甄覺得沈玉琳是很盡責的主持人。（記者潘少棠攝）佩甄覺得沈玉琳是很盡責的主持人。（記者潘少棠攝）

佩甄也說有看到沈玉琳父親節貼文，比上次見到瘦了一些，但看起來氣色不錯，相信他會早日回歸，提到兩人錄節目時沈玉琳真的非常忙，幾乎天天都在錄影，平常有看到他在吃保健產品，也說他很盡責，幾乎每一樣都吃，「像益生菌我錄影不敢吃，怕等等吃跑廁所，玉琳哥是很盡責的主持人，每集置入什麼都會吃。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中