沈玉琳罹血癌！佩甄曝他高壓作息「每天都錄影」：什麼保健品都吃

佩甄今日出席忠義基金會一日店長活動。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕佩甄今（12）日出席忠義基金會一日店長活動，她過去與沈玉琳搭檔主持節目《甄心分享小琳噹》，透露6月底還有一起吃飯，當時並無察覺異狀，也說沈玉琳當時工作相當忙碌，敬業的他每次有置入保健食品都會服用。

佩甄過去與沈玉琳搭檔主持節目《甄心分享小琳噹》。（記者潘少棠攝）

佩甄與沈玉琳6月底才一起吃麻辣鍋、幫朋友慶生，也說沈玉琳瘦身很久了，沒覺得是病態瘦，所以前陣子看到他病倒新聞相當震驚，有傳訊給沈玉琳老婆芽芽關心，不過沒有收到回覆，但認為沒消息就是好消息。

佩甄覺得沈玉琳是很盡責的主持人。（記者潘少棠攝）

佩甄也說有看到沈玉琳父親節貼文，比上次見到瘦了一些，但看起來氣色不錯，相信他會早日回歸，提到兩人錄節目時沈玉琳真的非常忙，幾乎天天都在錄影，平常有看到他在吃保健產品，也說他很盡責，幾乎每一樣都吃，「像益生菌我錄影不敢吃，怕等等吃跑廁所，玉琳哥是很盡責的主持人，每集置入什麼都會吃。」

