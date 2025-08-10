晴時多雲

娛樂

蘇打綠最後一夜！青峰喊換主唱 除了他被迫變成「最後巡演」

〔記者陽昕翰／高雄報導〕蘇打綠「二十年一刻」巡迴演唱會今晚在高雄巨蛋唱響最終章，昨今兩天共吸引2.4萬名觀眾到場，舞台搭建完成後更臨時加開左右兩側視線不良區，再迎來1000位歌迷同歡，一同見證這場盛大告別。

蘇打綠巡演最終站唱回高雄巨蛋。（緒風提供）蘇打綠巡演最終站唱回高雄巨蛋。（緒風提供）

這一年半來，蘇打綠橫跨三洲、歷經二十站共唱了35場，團員先前已預告未來恐不再舉辦大型巡演，最終站更添離情氛圍。開場唱到《早點回家》時，青峰喊話：「歡迎來到蘇打綠這個家！」阿福則感性表示：「最後一刻了喔，經過了一年半然後我們在高雄，謝天謝地謝謝你們。」更笑稱「最後一刻是可以站的，但不鼓勵跳，只是不鼓勵而已，小跳跳就好」，再次感謝高雄、感謝團員，直呼很不簡單。

青峰在台上也談到：「真的好累，做完這場可以退休了！」聽聞台下有許多歌迷連看兩天，笑說現在心態改變，不會鼓勵粉絲只看一場，又說道：「謝謝你們製造蘇打綠很受歡迎的假象，我們差不多也要為了我們的養老生活做準備了。」阿福在這一年半的巡演期間胖了10公斤，笑說期待未來有的新計劃才可以有機會瘦身；而小威近來則是愈來愈瘦，不忘告訴粉絲：「想要知道瘦身、健身觀念的可以來找我。」

蘇打綠20週年巡演今晚在高雄巨蛋落幕。（緒風提供）蘇打綠20週年巡演今晚在高雄巨蛋落幕。（緒風提供）

至於未來蘇打綠還有沒有大型巡演，團員也沒有把話說死，青峰也笑說若是主唱換成馨儀，他願意繼續巡演唱，打趣：「那接下來的歌曲，都由馨儀來唱，反正和聲是我寫的，我都會唱。」沒想到台下有人喊家凱，又讓青峰笑虧：「那我們就是被迫最後一次巡演。」

