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娛樂 最新消息

45歲小嫻才重返大學 突宣布淚別台灣追夢

〔記者傅茗渝／台北報導〕45歲「小嫻」黃瑜嫻成功考取國立屏東大學音樂系，正式重返校園。不只如此，她趁著暑假遠赴瑞士蘇黎世，展開為期1個多月的音樂進修之旅。離台當天，她忍不住情緒潰堤，在機場含淚道別，坦言內心充滿不安，但對音樂的熱情推著她踏上這趟旅程。

小嫻嘗試吹奏低音號，與來自各地學生交流音樂心得。（翻攝自臉書）小嫻嘗試吹奏低音號，與來自各地學生交流音樂心得。（翻攝自臉書）

小嫻這次與鋼琴家湯詩渝老師共同規劃暑期行程，實際走訪蘇黎世藝術大學，深入參與音樂現場，親自觀摩多場專業演出。其中一場低音號雙人演奏讓她瞬間淚崩，直呼：「怎麼會這麼感動？真的聽到哭到不行」，原來同一首曲子，演奏者不同、情緒張力也截然不同，讓她深刻體會音樂的魔力。

小嫻趁暑假赴瑞士進修音樂。（翻攝自臉書）小嫻趁暑假赴瑞士進修音樂。（翻攝自臉書）

不只聆聽欣賞，小嫻也首度嘗試吹奏低音號，與世界各地學生交流心得，她形容每一種聲音都像新的冒險，讓她找回對生活的好奇與熱情。除了音樂，小嫻也沉浸在異國文化，享受當地料理、感受生活節奏，直呼：「原來放下熟悉，就能看到新的風景！」儘管重拾學生身分、遠赴異鄉進修並不輕鬆，小嫻卻樂在其中，她說：「這是一場重新出發的人生練習題，雖然會哭、會怕，但很值得。」

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