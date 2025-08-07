日男團KAT-TUN實現承諾 宣布舉辦「解散後演唱會」

上田龍也（左起）、龜梨和也、中丸雄一為KAT-TUN畫下句點。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本星達拓（前傑尼斯）團體KAT-TUN在3月31日正式解散，今（7）日透過星達拓官方網站宣布將於11月8日下午5點（台灣時間晚間6點）於千葉ZOZO海洋球場舉辦名為「Break the KAT-TUN」的「解散後演唱會」，這也是業界首見的解散後未以「復出」、「限定復出」方式舉辦的演唱會，粉絲為此歡呼雀躍。

龜梨和也不捨KAT-TUN解散，哭到臉都無法控制。（翻攝自X）

這場「解散後演唱會」對星達拓來說意義重大，KAT-TUN解散當日晚間9點，成員也在粉絲俱樂部開直播，當時中丸雄一就說過想要辦粉絲活動的念頭，但當時由於場地出問題，中丸雄一表示訊息確定後會儘快通知粉絲。沒想到這天竟然真的來了。

消息宣布後，粉絲紛紛表示興奮，並期待演唱會這日快點到來。

KAT-TUN透過星達拓官方網站宣布將舉辦名為「Break the KAT-TUN」的「解散後演唱會」。（翻攝自星達拓官網）

KAT-TUN成立於2001年，當時成員有6人，但赤西仁、田中聖、田口淳之介相繼退團並退出經紀公司。2016年5月1日KAT-TUN在東京巨蛋舉行演唱會，之後便宣布進入「充電期間」。後來KAT-TUN以3人組形式運行，今年3月31日團體宣布解散，但成員們仍然互追IG，並保持聯繫。

