沈玉琳有動作了！緊牽老婆芽芽恩愛現身 引爆破萬人祝福掀淚海

沈玉琳稍早釋出緊牽老婆芽芽的放閃照。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「荒謬大師」沈玉琳上月29日驚傳住進北市三軍總醫院加護病房，他被目擊時面色蠟黃、身形明顯消瘦現身急診室，本身就患有B型肝炎的他，病因至今未明朗眾說紛紜；日前僅透過老婆芽芽發聲向大眾報平安，透露沈玉琳目前狀況穩定已在休養中。沒想到，沈玉琳稍早一個舉動引起破萬人關注，紛紛雪中送炭獻上祝福，掀起一波波的暖流，令人動容。

沈玉琳今（2日）稍早更新了臉書粉絲專頁「沈玉琳的御琳軍 」封面相片，畫面中他身著西裝筆挺，同時在領子上打了蝴蝶結，整體紳士感十足；老婆芽芽則身穿黑色小可愛外搭白色西裝外套，露出蠻腰緊實腹肌，夫妻倆緊牽著彼此的手相當有愛。

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沈玉琳這個舉動引起近2萬人關注，紛紛給予關心並獻上祝福，演藝圈好友Paul感性表示，「還等著要跟你一起OMG OMG」、大愷也向他打氣，「玉琳哥，快點好起來！集氣加油。」台語歌手陳思安則獻上關心，「平安健康」。此外，許多粉絲更湧進留言區給予祝福，「看哭了好感人！快快康復玉琳哥！」、「永遠要健康幸福，期待趕快見面玉琳哥」、「玉琳哥加油，早日康復」掀起一波波的暖流淚海，令人動容。

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