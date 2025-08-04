黃暐瀚錄影現場暴怒 嗆：錄影誰會要求整理桌面

黃暐瀚（左）過去的舊影片被翻出來。（翻攝自Threads）

〔記者馮亦寧／台北報導〕近日社群網路上瘋傳一段資深媒體人黃暐瀚錄製T台節目《國民大會》時暴怒影片，畫面中清晰聽見製作人要求黃暐瀚整理桌面導致他不滿詢問：錄影誰會要求整理桌面，又不是第一次來上《國民大會》。對此，黃暐瀚日前也回應：這是2021年的影片。

黃暐瀚被要求整理桌面，摸不著頭腦。（翻攝自Threads）

黃暐瀚發脾氣時，謝寒冰一直在看手機。（翻攝自Threads）

畫面中可見黃暐瀚、謝寒冰、葉元之三人並排而坐，黃暐瀚不滿製作人要他整理桌面，並且不斷抱怨從沒遇過這種情況，質疑導播為何如此要求？當下謝寒冰不斷看手機，葉元之則不斷朝黃暐瀚方向看。

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黃暐瀚不明白為何導演會要求他整理桌面。（翻攝自Threads）

黃暐瀚針對這段影片發文澄清，表示這是2021年的影片，並非這兩天，另外他也解釋當下脾氣不好、修養不夠，的確該深自檢討。黃暐瀚說，把桌面全部收拾乾淨之後，錄影還是繼續，4年過去了，他和製作團隊以及主持人都還是好朋友。

最後，黃暐瀚質疑「是誰突然翻出舊影片？上傳抖音？還下標『偽漢』？用意不言自明。」他對這段影片直言：「不值得理會」，並覺得假日應該多關心家人、看看劇、去戶外走走。

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