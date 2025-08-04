晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

黃暐瀚錄影現場暴怒 嗆：錄影誰會要求整理桌面

黃暐瀚（左）過去的舊影片被翻出來。（翻攝自Threads）黃暐瀚（左）過去的舊影片被翻出來。（翻攝自Threads）

〔記者馮亦寧／台北報導〕近日社群網路上瘋傳一段資深媒體人黃暐瀚錄製T台節目《國民大會》時暴怒影片，畫面中清晰聽見製作人要求黃暐瀚整理桌面導致他不滿詢問：錄影誰會要求整理桌面，又不是第一次來上《國民大會》。對此，黃暐瀚日前也回應：這是2021年的影片。

黃暐瀚被要求整理桌面，摸不著頭腦。（翻攝自Threads）黃暐瀚被要求整理桌面，摸不著頭腦。（翻攝自Threads）

黃暐瀚發脾氣時，謝寒冰一直在看手機。（翻攝自Threads）黃暐瀚發脾氣時，謝寒冰一直在看手機。（翻攝自Threads）

畫面中可見黃暐瀚、謝寒冰、葉元之三人並排而坐，黃暐瀚不滿製作人要他整理桌面，並且不斷抱怨從沒遇過這種情況，質疑導播為何如此要求？當下謝寒冰不斷看手機，葉元之則不斷朝黃暐瀚方向看。

黃暐瀚不明白為何導演會要求他整理桌面。（翻攝自Threads）黃暐瀚不明白為何導演會要求他整理桌面。（翻攝自Threads）

黃暐瀚針對這段影片發文澄清，表示這是2021年的影片，並非這兩天，另外他也解釋當下脾氣不好、修養不夠，的確該深自檢討。黃暐瀚說，把桌面全部收拾乾淨之後，錄影還是繼續，4年過去了，他和製作團隊以及主持人都還是好朋友。

最後，黃暐瀚質疑「是誰突然翻出舊影片？上傳抖音？還下標『偽漢』？用意不言自明。」他對這段影片直言：「不值得理會」，並覺得假日應該多關心家人、看看劇、去戶外走走。

在 Threads 查看
點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中