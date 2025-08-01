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（影）張睿家砸300萬補辦婚禮！瞞婚6年原因曝光：說了回家會跪算盤

〔記者李紹綾／台北報導〕張睿家與交往13年的女團「火星熊」成員黃安若，於6年前登記結婚，今（1日）在台北翡麗詩莊園席開22桌、花費近300萬補辦婚宴。演藝圈好友黃西田、民雄、伊正、喜翔、蔡昌憲、李齊、石知田、Darren、張再興、郭彥甫、陳漢典、邱偲琹皆到場祝賀，現場星光熠熠。

張睿家、黃安若婚禮。（記者陳奕全攝）張睿家、黃安若婚禮。（記者陳奕全攝）

張睿家自登記結婚以來，對外始終未承認已婚身份，今年2月情人節跳過認愛，直接宣布婚訊。他今在婚禮前受訪時感謝媒體保密，談及「瞞婚」原因時尷尬笑說：「我如果在新戲宣傳時講出來，回家真的會跪算盤。」黃安若被問到老公過去未對外公開婚訊，是否會影響心情，她和張睿家似乎早有共識，打趣說：「我也沒有特別想講啊！我知道他想要有儀式感地跟大家分享，不承認我也不會傷心。」

張睿家坦言，辦婚禮主要是為了滿足雙方長輩的期待，原本只打算簡單辦個家宴，沒想到回頭細數生命中重要的貴人與朋友後，規模越辦越大，桌數從原本的20桌暴增至22桌，總花費近300萬。他笑說：「價值不斐，看到金額真的有嚇到。」

張睿家、黃安若婚禮。（記者陳奕全攝）張睿家、黃安若婚禮。（記者陳奕全攝）

張睿家透露，在籌備婚禮期間，與太太黃安若偶爾出現意見分歧，但兩人並未有爭執，反而會冷靜下來理性討論。他也坦承過去脾氣、個性不太好：「有了家庭後，很多事情必須自己承擔，這個轉變，應該算是我人生的轉淚點。」

黃安若表示，兩人交往期間難免有摩擦：「如果照我的喜好和標準，把他改造成一個符合我人設的老公，那就不是張睿家了。」被問是否有「馴服野馬」的感覺，她笑說：「真的了解他之後才發現，他其實很傳統、很低調，跟幕前看到的樣子不同，本質上就是個乖巧的小孩。」至於是否看過老公發脾氣？她笑說：「我沒看過他暴躁。」

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