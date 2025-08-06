沈玉琳病因恐與淋巴癌有關 「他」天天運動也罹患：根本沒想過

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕57歲綜藝節目主持人沈玉琳日前病倒，緊急送醫住院，病因眾說紛紜，一度傳為猛爆性肝炎、腦水腫跟胰臟癌。不過今（6）日根據《三立新聞網》引述院方不具名消息來源，稱沈玉琳病因恐與「淋巴癌」有關。事實上，演藝圈中也有不少罹患淋巴癌的先例，專業舞者「藍波老師」藍博豪也罹患。

沈玉琳病因恐與「淋巴癌」有關。（翻攝自臉書）

藍波老師曾在節目中透露自己經常喝酒熬夜，當時1年至少編150支舞，而在2015年時，檢查出淋巴長了一顆惡性腫瘤，判定為淋巴癌一期，他立馬決定手術切除，術後歷經18次放射線治療及標靶治療，才得以抗癌成功，不過體重也因此驟降15公斤。藍波老師推測是工作壓力大，再加上生活中有不良習慣，成了罹患淋巴癌的主因。

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藍波老師也罹患過淋巴癌。（資料照）

藍波老師也坦言，當時根本沒想過天天運動的自己會罹患癌症，甚至一度覺得健檢浪費錢，所以非常感恩老婆要求自己去檢查，才得以及早發現病情。目前藍波老師經過手術與治療後，已完全康復，這段經歷也讓他的生活習慣變得規律健康。

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