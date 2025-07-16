46歲過氣港姐冠軍玩哏 網友翻白眼笑不出來

楊思琦出身2001年香港小姐冠軍。（香港星島日報）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕46歲楊思琦是2001年香港小姐冠軍，早年未婚產女，直到2020年自爆結婚又生一子，不過多年來都不曾見她老公現身。楊思琦近年為方便工作定居中國，日前她返港在各區拍片，不時突然在街上起舞只為上傳影片到網路賺流量，被部分香港網友嘲諷過氣。

但楊思琦樂於做自己，日前在IG分享於商場踢腿影片，更自封美腿是「雞腿」，疑想玩諧音哏，卻被香港網友指：「笑不出來。」

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楊思琦日前在IG分享影片，可見她在片中扮被跟蹤，突然轉身反擊，向拍片者作狀連踢三腳，楊思琦的筋骨非常柔軟，踢腳高度超過她的頭，踢得非常高。她留言分享：「出門遇到危險被尾隨？腿軟？尖叫？NONONO！看我這樣『雞』退。女人的安全感，從來都是靠自己！記住日常生活中，無論遇到甚麼事情，大家都可以『雞腿』！加油！」

她的發文內容似乎想玩諧音哏，因此將「擊退」打成「雞腿」，不過貼文前段都是廣東話，卻用普通話來玩諧音笑話，讓香港網友看得一頭霧水，貼文被轉發到討論慘被嘲諷，負面新聞再添一樁。

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