娛樂 最新消息

《鬼滅之刃》155分鐘算小咖 超過3小時電影有這些

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》片長2小時35分鐘（155分鐘）。（資料照，木棉花提供）《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》片長2小時35分鐘（155分鐘）。（資料照，木棉花提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕日本現象級動畫《鬼滅之刃》今年7月在日本上映《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》叫好又叫座，台灣8月8日上映之後也湧入大量觀影人潮，其中許多人考量到「無限城篇」片長155分鐘（2小時35分鐘）還想出不少對策控制飲水量，避免因為想上廁所錯過炭治郎和鬼殺隊更將挺身迎戰無慘的精彩片段。

除了「無限城篇」之外，其實有不少史詩級電影巨作都超過3小時，有哪些電影「真的長」，快跟著自由時報娛樂頻道看下去。

楊德昌執導的《牯嶺街少年殺人事件》，堪稱台灣史詩級青少年犯罪劇情電影。（本報資料照）楊德昌執導的《牯嶺街少年殺人事件》，堪稱台灣史詩級青少年犯罪劇情電影。（本報資料照）

《牯嶺街少年殺人事件》 3小時57分鐘

由導演楊德昌執導的《牯嶺街少年殺人事件》，堪稱台灣史詩級青少年犯罪劇情電影，亦為台灣電影新浪潮最重要電影之一。

該片講述1960年代台北市牯嶺街青少年真實殺人事件，片長達3小時57分鐘，由於選角、製作技術繁雜、拍攝資金銜接問題，總共歷時110個工作日才完成拍攝。該片亦曾角逐第64屆奧斯卡金像獎最佳外語片，可惜未獲提名。

《亂世佳人》被美國電影協會評選為20世紀最偉大電影第4名。（美聯社）《亂世佳人》被美國電影協會評選為20世紀最偉大電影第4名。（美聯社）

《亂世佳人》（Gone with the Wind） 3小時58分鐘

改編自小說家瑪格麗特．米契爾小說《飄》的美國電影，該片在文化及商業均獲得空前成功，電影男主角為克拉克．蓋博；女主則為費雯．麗，內容講述1861年美國南北戰爭爆發前夕，美國南方莊園主人長女郝思嘉歷經戰爭與變故、愛情與婚姻，終於走向命運的轉折發現自己真正所愛之人。

該片不但被美國電影協會評選為20世紀最偉大電影第4名，更在1940年的第12屆奧斯卡金像獎當中獲得13項提名，最終拿下「最佳影片」在內的8個獎項（另有2座榮譽獎未計入）。

阿拉伯的勞倫斯》講述第一次世界大戰期間英國軍官勞倫斯參與阿拉伯起義的故事。（翻攝自X）阿拉伯的勞倫斯》講述第一次世界大戰期間英國軍官勞倫斯參與阿拉伯起義的故事。（翻攝自X）

《阿拉伯的勞倫斯》（Lawrence of Arabia） 3小時36分鐘

1962年由英國導演大衛．連執導的《阿拉伯的勞倫斯》講述第一次世界大戰期間英國軍官勞倫斯參與阿拉伯起義的故事，該片依據湯瑪斯．勞倫斯出版的自傳《智慧的七柱》改編，由彼得奧圖擔任男主角。

該片除了長達3小時36分鐘之外，更值得注意的是，製作時有別於當時大部分電影所使用的35毫米膠片，採用70毫米膠片及相關技術，提供更高的解析度與更精緻畫面。

《魔戒三部曲：王者再臨》是《魔戒電影三部曲》的完結篇。（翻攝自X）《魔戒三部曲：王者再臨》是《魔戒電影三部曲》的完結篇。（翻攝自X）

《魔戒三部曲：王者再臨》（The Lord of the Rings：The Return of the King） 院線版3小時20分鐘／延長版3小時43分鐘

根據J.R.R．托爾金奇幻小說《魔戒》改編的史詩奇幻電影系列，其實每一部都很長，但「王者再臨」特別長。該片也是《魔戒電影三部曲》的完結篇。故事講述侵略者索倫發動攻擊的最後一部，巫師甘道夫與洛汗國王熙優頓集合力量反擊威脅故事。

2003年上映的「王者再臨」不但成為史上最賣座電影之一，更贏得11項奧斯卡金像獎提名並成更拿下獎座，追平《賓漢》、《鐵達尼號》。

《阿凡達：水之道》美國史詩科幻電影。（翻攝自X）《阿凡達：水之道》美國史詩科幻電影。（翻攝自X）

《阿凡達：水之道》（Avatar: The Way of Water） 3小時12分

由導演詹姆士．卡麥隆執導的美國史詩式科幻電影，「水之道」為《阿凡達系列》第二部電影，時間點設於前作的十餘年後，來自人類的威脅捲土重來，納美人傑克．蘇理一家前往礁石人部落尋求庇護。

原本預計於2014年上映的「水之道」因系列加入兩部續集拓展至5部曲，不斷延後檔期。之後該片更是受到新冠肺炎全球肆虐影響，推遲到2022年12月6日在英國倫敦舉行首映。該片的視覺效果、攝影、製作技術、主題、表演、世界觀設定、電影角色與情感刻劃都受到各界褒美。

