（影）仙塔律師絕地反攻 憤怒發新片曝真相

仙塔律師拍片表示被4千萬新聞逼到崩潰邊緣。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「仙塔律師」李宜諪先前遭控涉入靈骨塔詐騙案，之後各式各樣的爆料全出籠，更有人將她的私生活搬上檯面，今（17）她在YouTube頻道發新片，透露自己知道向週刊爆料的名媛是誰，更指出名媛還提供仙塔律師與富商合照，想帶風向，塑造仙塔律師靠男人開業的人設。

仙塔律師27歲就開設自己的律師事務所，加上容貌俏麗，成為網紅也累積高人氣。被爆料與富商過從甚密的仙塔律師認為自己被抹黑，並出面拍片回擊。

仙塔律師拍片反擊外界謠言。（翻攝自YouTube）

無法再忍耐的仙塔律師解釋自己是透過一名「王姓貴婦」，進而參加飯局並認識王姓富商。仙塔律師更表示自己知道是誰爆料，更進一步成親自己沒有拿對方的錢，也不知道4千萬在哪裡。她之所以能創業都是靠自己的努力，對於外界抹黑強力否認，並澄清自己的律師事務所目前仍在營業。

關於飯局照外流，仙塔律師直指照片就是帶她去飯局的王姓貴婦搞出來的，因為她每次都會請攝影師替大家拍照合影，就連先前被炎上的「富商貼臉照」也是在王姓貴婦慫恿之下才不得已拍的。

仙塔律師澄清自己的事務所目前仍在營業中。（翻攝自臉書）

仙塔律師說，富商已是八旬老翁，她覺得對方是親切的老爺爺，加上大家都是這樣和他拍照，於是自己也拍了照，沒想到卻被拿來造謠。

仙塔律師更加碼，表示自己知道是誰向週刊爆料，猜測原因可能是自己曾幫王姓貴婦打官司控告帝寶貴婦，造成兩人皆對她不滿。

