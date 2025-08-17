晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）仙塔律師絕地反攻 憤怒發新片曝真相

仙塔律師拍片表示被4千萬新聞逼到崩潰邊緣。（翻攝自YouTube）仙塔律師拍片表示被4千萬新聞逼到崩潰邊緣。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「仙塔律師」李宜諪先前遭控涉入靈骨塔詐騙案，之後各式各樣的爆料全出籠，更有人將她的私生活搬上檯面，今（17）她在YouTube頻道發新片，透露自己知道向週刊爆料的名媛是誰，更指出名媛還提供仙塔律師與富商合照，想帶風向，塑造仙塔律師靠男人開業的人設。

仙塔律師27歲就開設自己的律師事務所，加上容貌俏麗，成為網紅也累積高人氣。被爆料與富商過從甚密的仙塔律師認為自己被抹黑，並出面拍片回擊。

仙塔律師拍片反擊外界謠言。（翻攝自YouTube）仙塔律師拍片反擊外界謠言。（翻攝自YouTube）

無法再忍耐的仙塔律師解釋自己是透過一名「王姓貴婦」，進而參加飯局並認識王姓富商。仙塔律師更表示自己知道是誰爆料，更進一步成親自己沒有拿對方的錢，也不知道4千萬在哪裡。她之所以能創業都是靠自己的努力，對於外界抹黑強力否認，並澄清自己的律師事務所目前仍在營業。

關於飯局照外流，仙塔律師直指照片就是帶她去飯局的王姓貴婦搞出來的，因為她每次都會請攝影師替大家拍照合影，就連先前被炎上的「富商貼臉照」也是在王姓貴婦慫恿之下才不得已拍的。

仙塔律師澄清自己的事務所目前仍在營業中。（翻攝自臉書）仙塔律師澄清自己的事務所目前仍在營業中。（翻攝自臉書）

仙塔律師說，富商已是八旬老翁，她覺得對方是親切的老爺爺，加上大家都是這樣和他拍照，於是自己也拍了照，沒想到卻被拿來造謠。

仙塔律師更加碼，表示自己知道是誰向週刊爆料，猜測原因可能是自己曾幫王姓貴婦打官司控告帝寶貴婦，造成兩人皆對她不滿。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中