妹妹是被打死的？《螢光蟲之墓》6大祕辛曝光 食物都被哥哥吃掉

《螢火蟲之墓》是不少人不敢再看第二次的作品。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕適逢二戰結束80週年，吉卜力經典動畫《螢火蟲之墓》在電視台上重播，再度引發話題，日本媒體分享許多關於《螢火蟲之墓》的小秘密，讓網友嘖嘖稱奇。

《螢火蟲之墓》的原作者野坂昭如是真的受戰爭所苦的民眾。（甲上娛樂提供）

一、清太、節子家境其實很富裕

在未經戰火摧殘時，清太一家都能喝到可爾必思，不過可爾必思剛上市時價格昂貴，400ml大瓶裝就要1.6日圓，牛奶180ml只要0.1日圓，代表清太家境富裕。不過，可爾必思在原料、物資都受限於軍方管制的戰爭時期，生產一度中止。

《螢火蟲之墓》節子的聲優是當年才5歲的白石綾乃。（甲上娛樂提供）

二、節子的配音員當年才5歲

電影中的節子年僅4歲，戲外也找來與她年齡相仿的5歲小女孩白石綾乃擔任聲優，為了確保表演得自然，白石綾乃的配音是採事前錄音（prescoring），其他聲優則是聽著節子的聲音進行配音。

由於白石綾乃才5歲，看不懂劇本，配音的時候是由經紀人伊藤保夫一字一句說出來，再讓白石綾乃跟著唸，伊藤保夫也會把高畑勳導演的意思轉達給白石綾乃，像是「哥哥我好害怕」的台詞，伊藤保夫就叫白石綾乃緊緊抱住他：「好像怪物要來了，快救救我！」

《螢火蟲之墓》背著妹妹的場面，清太聲優、節子聲優都會一起配音。（甲上娛樂提供）

清太的聲優辰巳努當時也才15歲，配音的時候也幾乎全程在場，像是背著妹妹或者一起奔跑的戲碼時，辰巳努也都在白石綾乃身旁，吃飯、休息的時候也在錄音，就是為了捕捉到最自然的聲音，之後經過剪輯才完成。

為培養感情，《螢火蟲之墓》清太的聲優都會陪節子聲優玩。（甲上娛樂提供）

三、白石綾乃只說4句台詞就成為節子

至於白石綾乃如何找到的？高畑勳導演曾說過，在一卷從大阪寄來的試鏡帶中，劇團的小朋友們都努力在朗讀原作中的台詞，其中聽到了「真正節子」的聲音，「雖然只有短短4句台詞，但是無庸置疑的就是節子在說話，她沒有念台詞，而是單純、透明無暇的表達出來。」他進一步指出，就節子當時的遭遇來看，或許還有一些開朗，而白石綾乃的聲音背後彷彿有著天真爛漫的節子存在。高畑勳直言覺得自己很幸運，當下立刻決定就由白石綾乃聲演節子。

四、《螢光蟲之墓》曾三度被提出改編為真人版，結果全部夭折

《螢火蟲之墓》是日本小說家野坂昭如的著作，在動畫電影問世之前，其實曾三度被提出要真人化，結果全都失敗。一直到高畑勳導演與野坂昭如商談後，很快就達成共識。野坂昭如曾經寫了一篇以《動畫真是可怕》為標題的文章，可見文字化作動畫後帶給他的震撼。當然之後也推出了石田法嗣、佐佐木麻緒、松嶋菜菜子演出的真人版，只是未能如動畫一樣大紅大紫。

《螢火蟲之墓》呈現戰爭殘酷與手足情深，若是按照原作，恐怕哥哥對妹妹的自責感會更重。（甲上娛樂提供）

五、《螢光蟲之墓》是原作者野坂昭如的半自傳小說，他自己也不敢再看

《螢火蟲之墓》是野坂昭如的半自傳小說，片中的節子的原型普遍認為是與他無血緣關係的妹妹「惠子」，戰爭結束時，野坂昭如也才14歲，但他一輩子都自責沒有救到妹妹，並將這份愧疚寫進小說當中。《螢火蟲之墓》動畫的製作人鈴木敏夫曾說過，小說當中明顯有著野坂昭如對妹妹的贖罪之意，但高畑勳不希望這部作品變成觀眾只會單純同情清太、覺得他很可憐的故事，因此在角色、故事編排上，吉卜力還是做了些改編。

《螢火蟲之墓》中哥哥清太為妹妹找食物，但原著中哥哥都把食物吃掉了。（甲上娛樂提供）

六、妹妹其實是被哥哥害死的？

在野坂昭如的著作中，他透露14歲的自己和1歲多的妹妹惠子在戰爭中相依為命，就算有一碗熱熱的粥，放著湯匙上吹涼，但最後還是自己吃下去。愛與善良在食慾前蕩然無存，最後妹妹惠子瘦到皮包骨，只能給她吃豆渣，而他偷來的番茄則吃進自己的肚子裡。原著中，因為妹妹不停哭鬧，哥哥忍不住打了妹妹的屁股，還用拳頭揍她頭，最後在戰爭結束一個禮拜後，惠子死了，死因是營養不良。

