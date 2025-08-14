晴時多雲

娛樂 最新消息

58歲王祖賢驚喜現身！薔薔、郭靜純巧遇女神嗨爆「太幸運」

〔記者邱奕欽／台北報導〕薔薔近日在個人YouTube頻道釋出與資深女星郭靜純共遊加拿大的新影片，最大亮點莫過於與「影壇傳奇女神」王祖賢同框，畫面一曝光立刻在網路掀起熱議。影片中，3人親切互動合影留念，薔薔更形容王祖賢非常親民，就像鄰居長輩一樣親切，完全沒有明星架子。

58歲王祖賢近年定居加拿大，並在當地開設針灸館，主打「艾灸」療法生活相當低調，薔薔透露這次見面時，王祖賢一眼就認出了郭靜純，3人熱絡聊天寒暄，展現出溫柔隨和的性格，讓郭靜純激動表示「媒體都見不到了，被我們給見到了！」、「我們兩個有多幸運」、「太幸運了啦！」、「我的偶像～」

薔薔也不斷直喊「我們遇到了！」、「直接站在這裡剛剛跟我們講話！」更形容王祖賢給人的感覺很有親和力，「很像隔壁裡面的那種長輩這樣子！」回想當下，她透露自己詢問王祖賢可否合影時，對方也親切表示當然可以，讓她興奮狂喊「剛剛王祖賢一直在跟我們講話」、「我們遇到王祖賢捏～」

薔薔的最新影片上架後瞬間引發大量轉發與留言，令許多粉絲、網友皆紛紛驚呼「女神真的沒變」、「兩代女神合體太強大」、「這張合照可以珍藏一輩子」、「太夢幻！」、「根本時空交錯！」不僅如此，粉絲們也敲碗希望3人未來能有更多合作或同框機會，更直言這是近期最驚喜的娛樂畫面之一。

