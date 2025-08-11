知名美妝部落客荔枝兒不幸過世 老公悲痛證實

荔枝兒10日IG突更新一段影片，由其老公代筆，證實她已經過世消息。（翻攝自IG））

〔娛樂頻道／綜合報導〕自無名小站時期有著高人氣的知名美妝部落客荔枝兒（Liz），IG累積10多萬粉絲追蹤，10日IG突更新一段影片，由她老公代筆，證實她已經過世消息，許多粉絲震驚不已紛紛湧入悼念。

荔枝兒老公深情形容Liz一直是一位永遠帶著笑容、充滿陽光和愛的女孩，對新鮮事物充滿好奇，對小動物有著無限溫柔與關懷，也擁有獨特且迷人的品味，總能用她的眼光與創意，為世界增添美好與靈感。

文中荔枝兒丈夫特別提及，Liz從不將自己當作「KOL」，而是真心把每位粉絲視為朋友，認真回應每則訊息，只因真心在乎並感謝所有支持者。

Liz Instagram全文

親愛的朋友們：

Liz 她一直是一位永遠帶著笑容、充滿陽光和愛的女孩。她總是對新鮮事物感到好奇，特別是對小動物充滿無限溫柔與關懷；她一直擁有著獨特且迷人的品味，總能用她的眼光與創意，為這個世界增添美好與靈感。

在社群平台上，她從來不把自己當作所謂的「KOL」，而是當作每位紛絲們的朋友。她總是盡心盡力的回應每一則訊息，只因為她真的在乎、也真的感謝每一位支持她的你/妳們。

對於合作過的品牌夥伴，也由衷感謝大家一路上的信任與支持。如有任何未盡之事宜，可再直接透過Liz的Line與我做聯繫，敬請見諒。

雖然Liz已悄悄離開，但她留下的美好與愛，會一直陪伴著我們。

身為先生的我，也為了能紀念Liz，把這些日子和她一起度過的美好時光，剪輯成了一支紀念影片。

音樂是我和Liz很喜歡的日本組合，將歌詞稍作改編成了我想和Liz說的話，朋友們可以藉由這支影片來懷念Liz曾經快樂和幸福的模樣。

另外Liz IG的平台不會關閉，是希望當作給予粉絲一個永遠緬懷Liz的地方。

謝謝你/妳們一路以來的喜愛與陪伴，她會知道的，也相信Liz會在彩虹那端過著無憂無慮且快樂的生活，而我們永遠都會懷念她。

Liz的先生 敬上

