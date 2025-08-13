晴時多雲

娛樂 最新消息

許維恩大姊50歲了！ 許路兒擁「最強童顏」美到不像話

許路兒將過50歲生日，近來與親友提前慶生。（翻攝自Instagram）許路兒將過50歲生日，近來與親友提前慶生。（翻攝自Instagram）

〔記者李紹綾／台北報導〕許維恩與姊姊許路兒、妹妹許菲菲都擁有逆齡美貌，大姊許路兒更在2017年被英國《每日郵報》以「你絕對無法相信她的年齡」為題報導。她後天（15日）將迎50大壽，近來已有不少親友提前為她暖壽，緊緻的臉蛋再次成為話題。

許維恩（後排中）一家擁有高顏質，大姊許路兒（前排右）、妹妹許菲菲（後排左）臉蛋十分凍齡。（翻攝自Instagram）許維恩（後排中）一家擁有高顏質，大姊許路兒（前排右）、妹妹許菲菲（後排左）臉蛋十分凍齡。（翻攝自Instagram）

許路兒在社群分享慶生照，許願「大家都平安健康」。她的臉蛋緊實光滑、身材十分纖瘦，整個人散發著少女感，完全看不出歲月痕跡。她先前受訪透露，平時保養注重緊實拉提與按摩，並養成規律運動習慣，每週固定四次進行帕梅拉全身燃脂訓練，包含約半小時的拉伸。

許路兒將過50歲生日，近來與親友提前慶生。（翻攝自Instagram）許路兒將過50歲生日，近來與親友提前慶生。（翻攝自Instagram）

至於飲食方面，許路兒分享，會以清淡為主，青菜與肉類都會先過水再吃；若與朋友聚會，則會適度「放假」。她坦言：「最難的還是持之以恆，要找到一個很舒適、可以長期維持的方法。」

許路兒將過50歲生日，近來與親友提前慶生。（翻攝自Instagram）許路兒將過50歲生日，近來與親友提前慶生。（翻攝自Instagram）

