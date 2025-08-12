晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

J罩杯女CEO宣布下海！認了對性愛超狂熱：拍AV是往天堂的捷徑

J罩杯女CEO雛乃花音宣布下海拍AV，AV達人預測她將有望成為超人氣女優。（組合照，翻攝自劇照）J罩杯女CEO雛乃花音宣布下海拍AV，AV達人預測她將有望成為超人氣女優。（組合照，翻攝自劇照）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV片商IdeaPocket近日釋出新人資訊，一名經營化妝品公司的CEO雛乃花音（ひなの花音）將下海擔任女優，不僅擁有傲人J罩杯，連臉蛋也非常完美。AV達人一劍浣春秋也網站上揭曉她的真實身分，引不少老司機關注。

一劍浣春秋於12日在網站《PLAY NO.1》專欄發文揭雛乃花音真實身分，身為化妝品公司CEO的她，認為在創業之餘也不能忘了身體的快樂，拍A片對她來說就是通往天堂的捷徑。不過雛乃花音的成熟外型顯然不是會讓變態歐吉桑興奮的美少女，因此片商應該會將她塑造成對性愛很狂熱的癡女人設，再加上J罩杯的爆乳，有望會成為超人氣女優。

達人猜測雛乃花音曾以藝名「朝海汐」出道，可惜當時的妝容跟風格沒有現在亮眼。（翻攝自劇照）達人猜測雛乃花音曾以藝名「朝海汐」出道，可惜當時的妝容跟風格沒有現在亮眼。（翻攝自劇照）

一劍浣春秋接著也表示，看完劇照，應該會有些老司機發現雛乃花音很熟悉，從臉蛋到美胸以及手臂上的痣都似曾相似，達人指出若是猜測無誤，雛乃花音應該就是之前曾以藝名「朝海汐」出道的女優，後來轉行做起化妝品生意，現在又再度下海拍AV，一劍浣春秋也讚嘆起片商的華麗妝造，直言雛乃花音變得比以前漂亮很多。

