沈玉琳接受治療續命 詹惟中錄影1舉動惹鼻酸

沈玉琳（右）傳出健康亮紅燈，好友詹惟中發聲替他加油打氣。（翻攝自臉書、記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名節目主持人沈玉琳傳出因猛爆性肝炎住進加護病房，他發文證實罹患血癌，娛樂圈都希望沈玉琳戰勝病魔，圈內好友、命理專家詹惟中被目睹日前赴攝影棚上節目，1舉動讓人感慨不已。

有工作人員私下透露，詹惟中當天一到攝影棚，默默走到以往沈玉琳常坐的一個座位，「詹惟中低頭拿手機，拍攝沈玉琳經常坐的這位置，不過現在卻已沒人坐」，詹惟中這舉動，讓看到這一幕的工作人員也心頭一酸。

沈玉琳發文澄清病情與治療進度。（翻攝自臉書）

沈玉琳10日在臉書發文透露自己7月28日因身體不適被送往三總急診，第一時間三總已診斷出他罹患白血病，並立即安排基因檢測、骨髓檢測及低劑量化療；之後在8月7日轉院台大，進行高強度化療及標靶治療，目前治療情況非常順利，也無特別副作用。

面對外界關心，沈玉琳強調自己正積極接受治療，狀況穩定，並透過發文向粉絲與親友報平安，盼大家放心，承諾會以更健康的姿態回到舞台上。

