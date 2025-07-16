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娛樂 最新消息

台電人員搶修遭電擊命危 阿嬤譚艾珍集氣

嘉義地區電力系統受風災重創，台電持續搶修，昨驚傳有人員遭遇電擊意外。圖中人物與新聞事件無關。（資料照，台電嘉義區營業處提供）嘉義地區電力系統受風災重創，台電持續搶修，昨驚傳有人員遭遇電擊意外。圖中人物與新聞事件無關。（資料照，台電嘉義區營業處提供）

〔記者林南谷／台北報導〕丹娜絲颱風6日深夜從嘉義縣布袋鎮登陸，帶來狂風造成海線各鄉鎮市電力嚴重受損，台電人員全力修復，昨（15）日下午4點多時，台電嘉義區處36歲李姓班員在義竹鄉進行架空線路作業，不慎遭電擊受重傷，失去心跳；救護人員緊急將李男送往台南市柳營奇美醫院搶救後，心臟功能回復，呼吸較為衰竭，上半身約有20％燒燙傷，裝上葉克膜送至加護病房持續觀察。

立法院11日三讀通過國民黨團提出「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，其中要求10月底前普發現金1萬元，71歲資深藝人譚艾珍1在臉書發文開第一槍，她說：「普發1萬元，阿嬤我堅決反對這個《超爛政策》！」引發極大迴響。

獲悉李男目前裝葉克膜在加護病房觀察，譚艾珍昨晚特別在臉書發文說 :「虔誠祈禱祝福這位台電人員，一定會很順利度過難關，一定會平安恢復健康。」

據了解，李男當時正進行搶修高壓電復舊，進行檢電掛接地過程時不慎發生感電事故，當場陷入昏迷，其餘台電人員見狀立即以CPR搶救並通報嘉義縣消防局；布袋消防分隊救護人員到場時李男已失去心跳，緊急送往柳營奇美醫院救治，事故發生原因，正由台電進行工安調查。

李父昨晚到醫院探視兒子，並在臉書留言「請大家幫忙吾兒祈禱、集氣」；台電人員搶修電力重傷消息傳出，許多網友在網路留言「祈求平安」，希望重傷的李男能保住性命。

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