晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

這年頭敢表態明星不多！ 黃瓊慧讚譚艾珍「演藝圈清流」

譚艾珍昨午嗆聲堅決反對普發1萬元的超爛政策，傍晚和女兒、外孫外出運動，她說：「一起向前衝啊！生命總是一直有著延續的希望。」（翻攝自譚艾珍臉書）譚艾珍昨午嗆聲堅決反對普發1萬元的超爛政策，傍晚和女兒、外孫外出運動，她說：「一起向前衝啊！生命總是一直有著延續的希望。」（翻攝自譚艾珍臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕立法院11日三讀通過國民黨團提出「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，其中要求10月底前普發現金1萬元，資深藝人譚艾珍昨在臉書發文開第一槍，她說：「普發1萬元，阿嬤我堅決反對這個《超爛政策》！」民進黨桃園市議員黃瓊慧高呼：「阿嬤好帥！」

黃瓊慧說，譚艾珍是網紅歐陽靖的媽媽，以前也是一位影星，現職是「新醬的阿嬤」，透露追蹤歐陽靖非常多年，一直都蠻認同她的育兒方式和許多想法和觀念，「譚艾珍也一直都從旁協助歐陽靖照顧新醬，一家人非常和樂。」

她表示，譚艾珍質疑「普發現金1萬元」的合理性與正當性，只能說真的是演藝圈清流，這年頭敢表態的明星不多，因為以前的演藝圈大多都是國民黨的呀，黃瓊慧只想大喊：「新醬，你阿嬤好帥!」

譚艾珍昨在臉書發文怒轟：「為什麼不集中用在偏鄉教育資源及建設？為什麼不集中用來增加清寒家庭的急難補助？為什麼不集中用幫助清寒獨居老人的照顧？為什麼不增加警消人員救難的保護配備？為什麼不增加各種民生需求的配備？為什麼？很多為什麼？」

她也不滿表示，政府是財神爺撒糖果、亂發紅包嗎？並稱質疑當然會被很多人罵，「沒關係，這就是我的感覺！」譚艾珍也提醒網友粉絲：「這政策製造新的機會給詐騙集團，現在已經出現的詐騙訊息。」

相關新聞：普發1萬元 譚艾珍開第一槍：堅決反對超爛政策

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中