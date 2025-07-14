這年頭敢表態明星不多！ 黃瓊慧讚譚艾珍「演藝圈清流」

譚艾珍昨午嗆聲堅決反對普發1萬元的超爛政策，傍晚和女兒、外孫外出運動，她說：「一起向前衝啊！生命總是一直有著延續的希望。」（翻攝自譚艾珍臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕立法院11日三讀通過國民黨團提出「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，其中要求10月底前普發現金1萬元，資深藝人譚艾珍昨在臉書發文開第一槍，她說：「普發1萬元，阿嬤我堅決反對這個《超爛政策》！」民進黨桃園市議員黃瓊慧高呼：「阿嬤好帥！」

黃瓊慧說，譚艾珍是網紅歐陽靖的媽媽，以前也是一位影星，現職是「新醬的阿嬤」，透露追蹤歐陽靖非常多年，一直都蠻認同她的育兒方式和許多想法和觀念，「譚艾珍也一直都從旁協助歐陽靖照顧新醬，一家人非常和樂。」

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她表示，譚艾珍質疑「普發現金1萬元」的合理性與正當性，只能說真的是演藝圈清流，這年頭敢表態的明星不多，因為以前的演藝圈大多都是國民黨的呀，黃瓊慧只想大喊：「新醬，你阿嬤好帥!」

譚艾珍昨在臉書發文怒轟：「為什麼不集中用在偏鄉教育資源及建設？為什麼不集中用來增加清寒家庭的急難補助？為什麼不集中用幫助清寒獨居老人的照顧？為什麼不增加警消人員救難的保護配備？為什麼不增加各種民生需求的配備？為什麼？很多為什麼？」

她也不滿表示，政府是財神爺撒糖果、亂發紅包嗎？並稱質疑當然會被很多人罵，「沒關係，這就是我的感覺！」譚艾珍也提醒網友粉絲：「這政策製造新的機會給詐騙集團，現在已經出現的詐騙訊息。」

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