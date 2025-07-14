譚艾珍罵普發1萬是「撒糖」 女兒歐陽靖跟進表態：會全數捐出

歐陽靖。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕在藍白聯手推動下，立法院11日三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，匡列2350億元，要求於十月底前普發現金一萬元，引發批評聲浪。有「國民奶奶」之稱的資深藝人譚艾珍昨在臉書開第一槍，公開表達反對，直言此政策是「超爛政策」，女兒歐陽靖也在Threads發聲，坦言自己沒有媽媽這麼有種，但拿到1萬元後，她會捐給需要的弱勢單位。

譚艾珍昨在臉書提出五大質疑，認為政府應將資金集中用於偏鄉教育資源及建設、清寒家庭急難補助、幫助清寒獨居老人照顧、警消人員救難的保護配備，以及各種民生需求的配備，而非普發現金，她不解問：「為什麼？很多為什麼？？？政府是財神爺撒糖果、亂發紅包嗎？」她也表示，雖然這是她個人的質疑，也許會被很多人罵，「沒關係，這就是我的感覺」。

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歐陽靖表示，「我媽身為資深藝人，在臉書公開反對普發一萬元…然後就被罵翻了…我沒有我媽這麼有種啦，但拿到一萬元之後，我會拿去捐給需要的弱勢單位。當然你也可以存下來幫小孩買尿布、可以吃幾餐大餐、可以補貼家用…我相信這筆錢對一些人來說有幫助。」她也強調，深信有更多弱勢團體、偏鄉基礎建設等，甚至努力救災的台電都比她需要這筆錢。

歐陽靖提到，媽媽譚艾珍的上升星座是水瓶座，相當做自己，「被罵其實不會覺得很難過，但眼睜睜看著台灣很多弱勢單位需要金（經）費，健保、台電都需要錢，卻有些慣性逃漏稅的人打算拿這一萬塊去做非必要開銷，她很不爽…而且在做反詐騙宣導的當下，這決策新聞一出，眼見大家又要送錢給境外詐騙集團了。」

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