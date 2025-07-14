晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

譚艾珍罵普發1萬是「撒糖」 女兒歐陽靖跟進表態：會全數捐出

歐陽靖。（翻攝自臉書）歐陽靖。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕在藍白聯手推動下，立法院11日三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，匡列2350億元，要求於十月底前普發現金一萬元，引發批評聲浪。有「國民奶奶」之稱的資深藝人譚艾珍昨在臉書開第一槍，公開表達反對，直言此政策是「超爛政策」，女兒歐陽靖也在Threads發聲，坦言自己沒有媽媽這麼有種，但拿到1萬元後，她會捐給需要的弱勢單位。

譚艾珍昨在臉書提出五大質疑，認為政府應將資金集中用於偏鄉教育資源及建設、清寒家庭急難補助、幫助清寒獨居老人照顧、警消人員救難的保護配備，以及各種民生需求的配備，而非普發現金，她不解問：「為什麼？很多為什麼？？？政府是財神爺撒糖果、亂發紅包嗎？」她也表示，雖然這是她個人的質疑，也許會被很多人罵，「沒關係，這就是我的感覺」。

歐陽靖表示，「我媽身為資深藝人，在臉書公開反對普發一萬元…然後就被罵翻了…我沒有我媽這麼有種啦，但拿到一萬元之後，我會拿去捐給需要的弱勢單位。當然你也可以存下來幫小孩買尿布、可以吃幾餐大餐、可以補貼家用…我相信這筆錢對一些人來說有幫助。」她也強調，深信有更多弱勢團體、偏鄉基礎建設等，甚至努力救災的台電都比她需要這筆錢。

歐陽靖提到，媽媽譚艾珍的上升星座是水瓶座，相當做自己，「被罵其實不會覺得很難過，但眼睜睜看著台灣很多弱勢單位需要金（經）費，健保、台電都需要錢，卻有些慣性逃漏稅的人打算拿這一萬塊去做非必要開銷，她很不爽…而且在做反詐騙宣導的當下，這決策新聞一出，眼見大家又要送錢給境外詐騙集團了。」

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中