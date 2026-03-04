自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《甄嬛傳》溫宜公主18歲了！童星紀姿含「美成這樣」 現身考場近況曝

《後宮甄嬛傳》溫宜公主近況曝光。（組合照，翻攝自微博）《後宮甄嬛傳》溫宜公主近況曝光。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕《後宮甄嬛傳》溫宜公主近況曝光！紀姿含當年在《甄嬛傳》中以肉嘟嘟臉蛋與水靈大眼飾演的「溫宜公主」，如今已是18歲亭亭玉立的小美女，近日現身北京電影學院藝考現場再度引發關注，童年劇照與近照被網友比對後，讓許多人直呼「女大十八變」，昔日小公主已成清新氣質美少女。

紀姿含當年飾演溫宜公主時年僅3歲，憑藉呆萌模樣成為劇中「劇寵」，也被視為中國初代童星之一，她之後曾在電視劇《虎媽貓爸》中飾演趙薇的女兒，也在電影《小時代4》中演出小林蕭，童星時期知名度不低。不過，紀姿含一度為了專心求學淡出演藝圈，如今再度現身公開場合，身高逼近170公分、氣質清新脫俗，近況曝光後讓不少網友相當驚艷。

紀姿含如今已是18歲亭亭玉立的美少女。（翻攝自微博）紀姿含如今已是18歲亭亭玉立的美少女。（翻攝自微博）

事實上，紀姿含前年也曾驚喜現身甄嬛團綜《煥新環遊傳》，當時她戴著眼鏡扮成店員倒茶，「曹貴人」陳思斯一度完全認不出來，直到她開口喊「額娘」，陳思斯才恍然大悟，2人隨即激動相擁。陳思斯當場驚呼「你怎麼比我還高」、「太瘦了」，隨後更因認不出「女兒」而當場噴淚，事後笑說「只能說女兒長大了，女大十八變！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中