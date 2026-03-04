《甄嬛傳》溫宜公主18歲了！童星紀姿含「美成這樣」 現身考場近況曝

《後宮甄嬛傳》溫宜公主近況曝光。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕《後宮甄嬛傳》溫宜公主近況曝光！紀姿含當年在《甄嬛傳》中以肉嘟嘟臉蛋與水靈大眼飾演的「溫宜公主」，如今已是18歲亭亭玉立的小美女，近日現身北京電影學院藝考現場再度引發關注，童年劇照與近照被網友比對後，讓許多人直呼「女大十八變」，昔日小公主已成清新氣質美少女。

紀姿含當年飾演溫宜公主時年僅3歲，憑藉呆萌模樣成為劇中「劇寵」，也被視為中國初代童星之一，她之後曾在電視劇《虎媽貓爸》中飾演趙薇的女兒，也在電影《小時代4》中演出小林蕭，童星時期知名度不低。不過，紀姿含一度為了專心求學淡出演藝圈，如今再度現身公開場合，身高逼近170公分、氣質清新脫俗，近況曝光後讓不少網友相當驚艷。

紀姿含如今已是18歲亭亭玉立的美少女。（翻攝自微博）

事實上，紀姿含前年也曾驚喜現身甄嬛團綜《煥新環遊傳》，當時她戴著眼鏡扮成店員倒茶，「曹貴人」陳思斯一度完全認不出來，直到她開口喊「額娘」，陳思斯才恍然大悟，2人隨即激動相擁。陳思斯當場驚呼「你怎麼比我還高」、「太瘦了」，隨後更因認不出「女兒」而當場噴淚，事後笑說「只能說女兒長大了，女大十八變！」

