伊能靜58歲認「難堪度過」 感謝不離不棄愛她42年

伊能靜過58歲生日。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕伊能靜今天過58歲生日，在社群曬出老公、兒女為她慶生的照片，她回顧人生，寫道：「也許走過彎路、摔過跤、出過醜、難堪過，但最後都華麗地一身泥站了起來。」感謝粉絲不離不棄愛了她42年。

伊能靜透露，昨天和老公、兒子女兒一起吃飯，「兒子恩利給我買花寫卡片，女兒米粒省吃儉用幾個月零用錢，給我買了一顆小金子。」

她感性表示：「我這波瀾壯闊的一生，走到這個年歲，真心覺得入人間，不虧。」透露9歲的女兒一個月沒多少零用錢，卻每個月給她買禮物，包括小戒指、小葫蘆耳環、小金子，還提到女兒貼心的話語，「她說，媽媽，生日禮物是我斥巨資買給你的。」讓她寫這些文字時，眼裡都閃著感動的淚光。

她還提到，16歲入行以來，謝謝粉絲愛了她半輩子，「感謝你們。沒有人是完美的，但我卻如此豐富完整。」強調她會繼續愛美、奔跑，繼續讓人又愛又恨，「又可愛又強大又讓你幹不掉。我這個年紀，不想再為誰調整了。」

