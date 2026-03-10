TWICE老闆宣布辭職！JYP娛樂創辦人朴軫永轉戰「政治咖」

一手催生RAIN和TWICE的韓國JPY娛樂創辦人朴軫永今宣布卸下董事職務，專心創作，並扮演好官派「大眾文化交流委員會」的委員長一職。（翻攝自JYP官網）

〔娛樂頻道／綜合報導〕TWICE下週五即將登上台北大巨蛋開唱，老闆朴軫永今（10日）卻傳出辭去公司的社內董事（Inside Director）職務，此消息一出，無疑為韓國演藝圈投下一顆震撼彈，意味他不再直接管事，並遠離公司決策核心之外。

朴軫永所屬JPY公司今在官網宣布，朴軫永將不會參加預計於本月26日召開的股東大會董事連任程序，並正式結束董事職務。據JYP娛樂官方聲明表示，朴軫永辭去董事職務主要有兩大考量：

請繼續往下閱讀...

一是他未來將專注於創作，並培育新血，從繁雜的公司法律與戰略決策中抽身，也可以聚焦在個人活動上。此外，他雖然辭去了負責經營決策的「董事」身分，但仍會保留其CCO首席創意官）與代表製作人 的核心角色。

不過，第二個考量看來似乎更為重要，因為他自去年9月起便被任命為總統直屬「大眾文化交流委員會」的委員長（職級相當於部長級），為了更公正地推動國家級的K-POP產業對外發展，他選擇減少在單一企業的經營決策權限，以免有球員兼裁判之嫌。

JYP娛樂公司命名源起，其實正是朴軫永本人 （Park Jin-young, 簡稱 J.Y. Park）的名字縮寫。於1997年創立JYP娛樂JYP Entertainment, JYPE），使其成為韓國四大經紀公司之一（其他三家公司分別為：SM、YG、HYBE），知名如Wonder Girls、RAIN、TWICE、Stray Kids等韓流巨星都是由朴軫永一手打造。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法