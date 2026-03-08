自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「最美星二代」李紫嫣流利英文介紹旗袍 老爸李㼈驕傲喊話

〔記者李紹綾／台北報導〕「最美星二代」李紫嫣出席由世界旗袍文化藝術推展協會-高雄分會主辦的《紅映盛世華宴同慶》，以流利英文進行文化導覽，讓百年旗袍美學成功接軌國際外交。

李㼈（中）特別出席《紅映盛世華宴同慶》，全程在場支持女兒李紫嫣（左）的重要文化舞台演出，父女同框畫面溫馨，也成為現場焦點。（高雄市世界旗袍文化藝術推展協會提供）李㼈（中）特別出席《紅映盛世華宴同慶》，全程在場支持女兒李紫嫣（左）的重要文化舞台演出，父女同框畫面溫馨，也成為現場焦點。（高雄市世界旗袍文化藝術推展協會提供）

就讀國文系的李紫嫣，對旗袍有著深厚的情感與獨到見解，在現場以流利英文向大使深度解析旗袍細節，她感性分享，在文學史上看見1920年代上海女性開始穿著旗袍的風華，她最鍾愛旗袍的「立領」設計，因為這含有「抬頭做人」的意義，對她而言，旗袍不只是服飾，更是一種「人生態度」。

李㼈全程在場支持，看著女兒在台上以雙語流利對談，身為父親的他難掩欣慰，直呼：「真的有點小驕傲，從小送她去雙語學校是對的。」李㼈分享自己的深刻觀察，認為旗袍展現的是一種「自信」與「自我約束」的精神，因為沒有自我約束的體態，很難穿出旗袍的美，他感佩表示：「世界旗袍協會真的非常不簡單！」

帛琉駐台親善大使蔡佳儒與馬紹爾群島駐台大使卡蒂爾受邀出席《紅映盛世華宴同慶》。（高雄市世界旗袍文化藝術推展協會提供）帛琉駐台親善大使蔡佳儒與馬紹爾群島駐台大使卡蒂爾受邀出席《紅映盛世華宴同慶》。（高雄市世界旗袍文化藝術推展協會提供）

首度參與大規模旗袍盛宴的馬紹爾群島大使卡蒂爾表示，透過李紫嫣的介紹，讓她深受旗袍與青花瓷融合的美感震撼。大使感性提到，馬紹爾傳統服飾同樣承載著世代記憶，在旗袍中看見了跨文化的優雅共鳴，更主動提議未來希望能將旗袍與馬紹爾傳統元素結合，展現文化融合的高貴與典雅。她高度肯定「旗袍外交」在民間交流中的重要角色，期待未來能與高雄世旗有更多密切合作。

《紅映盛世華宴同慶》活動現場，旗袍舞演出展現東方服飾美學與女性優雅氣質，呈現旗袍文化的藝術魅力。（高雄市世界旗袍文化藝術推展協會提供）《紅映盛世華宴同慶》活動現場，旗袍舞演出展現東方服飾美學與女性優雅氣質，呈現旗袍文化的藝術魅力。（高雄市世界旗袍文化藝術推展協會提供）

晚宴以「盛世宮廷」為主題，融合舞龍舞獅、青花瓷旗袍秀與珠寶展演，呈現東方美學的當代風華。高雄市世界旗袍文化藝術推展協會會長吳怡萱表示，自去年八月成立就職以來，所有活動皆本著弘揚傳統文化精神，展現古典與現代融合之美。吳怡萱會長強調，協會會旗上明確標榜著「愛心、奉獻、美麗、尊嚴」，未來將在這些堅持之下，持續為提升台灣女性的優雅自信而努力，積極推展會務。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中