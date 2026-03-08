「最美星二代」李紫嫣流利英文介紹旗袍 老爸李㼈驕傲喊話

〔記者李紹綾／台北報導〕「最美星二代」李紫嫣出席由世界旗袍文化藝術推展協會-高雄分會主辦的《紅映盛世華宴同慶》，以流利英文進行文化導覽，讓百年旗袍美學成功接軌國際外交。

李㼈（中）特別出席《紅映盛世華宴同慶》，全程在場支持女兒李紫嫣（左）的重要文化舞台演出，父女同框畫面溫馨，也成為現場焦點。（高雄市世界旗袍文化藝術推展協會提供）

就讀國文系的李紫嫣，對旗袍有著深厚的情感與獨到見解，在現場以流利英文向大使深度解析旗袍細節，她感性分享，在文學史上看見1920年代上海女性開始穿著旗袍的風華，她最鍾愛旗袍的「立領」設計，因為這含有「抬頭做人」的意義，對她而言，旗袍不只是服飾，更是一種「人生態度」。

李㼈全程在場支持，看著女兒在台上以雙語流利對談，身為父親的他難掩欣慰，直呼：「真的有點小驕傲，從小送她去雙語學校是對的。」李㼈分享自己的深刻觀察，認為旗袍展現的是一種「自信」與「自我約束」的精神，因為沒有自我約束的體態，很難穿出旗袍的美，他感佩表示：「世界旗袍協會真的非常不簡單！」

帛琉駐台親善大使蔡佳儒與馬紹爾群島駐台大使卡蒂爾受邀出席《紅映盛世華宴同慶》。（高雄市世界旗袍文化藝術推展協會提供）

首度參與大規模旗袍盛宴的馬紹爾群島大使卡蒂爾表示，透過李紫嫣的介紹，讓她深受旗袍與青花瓷融合的美感震撼。大使感性提到，馬紹爾傳統服飾同樣承載著世代記憶，在旗袍中看見了跨文化的優雅共鳴，更主動提議未來希望能將旗袍與馬紹爾傳統元素結合，展現文化融合的高貴與典雅。她高度肯定「旗袍外交」在民間交流中的重要角色，期待未來能與高雄世旗有更多密切合作。

《紅映盛世華宴同慶》活動現場，旗袍舞演出展現東方服飾美學與女性優雅氣質，呈現旗袍文化的藝術魅力。（高雄市世界旗袍文化藝術推展協會提供）

晚宴以「盛世宮廷」為主題，融合舞龍舞獅、青花瓷旗袍秀與珠寶展演，呈現東方美學的當代風華。高雄市世界旗袍文化藝術推展協會會長吳怡萱表示，自去年八月成立就職以來，所有活動皆本著弘揚傳統文化精神，展現古典與現代融合之美。吳怡萱會長強調，協會會旗上明確標榜著「愛心、奉獻、美麗、尊嚴」，未來將在這些堅持之下，持續為提升台灣女性的優雅自信而努力，積極推展會務。

