ENHYPEN羲承無預警宣布退團單飛 手寫信曝內情

ENHYPEN羲承（左2）宣布退團單飛。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者張宇嫺／台北報導〕人氣韓國男團ENHYPEN所屬公司BELIFT LAB今（10）無預警宣布成員HEESEUNG（羲承）將離開團體，進行個人solo活動，團體ENHYPHEN往後將從7人改為6人體制。BELIFT LAB在公告中表示，羲承所追求的音樂方向非常明確，在理念不同的情況下，公司決定予以尊重讓羲承單飛，這是經長時間的深思熟慮後做出的決定，希望粉絲予以理解。

羲承公開手寫信。（翻攝自X）

羲承也公開個人的手寫信，提到「我有太多想要分享的東西，但我也不希望將個人的渴望置於團隊之前。」並強調這是進行長時間深思熟慮後，為了以更好的面貌與ENGENE（粉絲名）見面，決定遵循公司建議的方向做出的重大決定。

ENHYPEN 2月才來台進行時尚活動，左起為NI-KI、羲承、JAKE、禎元、善禹、JAY。（記者胡舜翔攝）

男團ENHYPEN由HEESEUNG（李羲承）、JAY（朴綜星）、JAKE（沈載倫）、SUNGHOON（朴成訓）、SUNOO（金善禹）、JUNGWON（梁禎元）、NI-KI（西村力）7人組成，團體的概念為吸血鬼，在全球各地都有廣大粉絲，並在上月（2月）才來台參加時尚活動。

【BELIFT LAB公告全文】

大家好，這裡是BELIFT LAB。

衷心感謝始終如一支持ENHYPEN的各位ENGENE。以下是ENHYPEN今後的活動體制相關公告。

我司就ENHYPEN今後的發展方向和下一個目標，進行了慎重的思考與討論。對於成員們各自嚮往的未來和團隊的方向，進行了深入探討。在這個過程中，確認了HEESEUNG（羲承） 所追求的音樂方向非常明確，決定予以尊重。

因此，HEESEUNG將從ENHYPEN小組中獨立出來，ENHYPEN則從今後的官方行程開始以6人體制展開活動。

雖然用這簡短的文字，無法對整個過程予以充分說明，但希望大家能夠了解，這是經長時間的深思熟慮後做出的決定。我們知道這個消息對所有粉絲來說，可能很難以同樣的心情去接受。但這是為ENHYPEN和HEESEUNG的未來考慮而做出的決定，希望大家予以理解。

ENHYPEN今後也將竭盡全力，為各位ENGENE展示一如既往的精彩舞台與活力。同時HEESEUNG將作為BELIFT LAB旗下藝人以Solo專輯與大家見面。

希望各位ENGENE能夠繼續喜愛並支持即將開啟新挑戰的ENHYPEN與 EESEUNG。

謝謝。

【羲承手寫信全文】

大家好，我是羲承。

首先，我想許多ENGENE在聽到消息時一定感到非常驚訝，對於這份突如其來的公告，應該也有很多人感到好奇。

因此，我想親自對ENGENE們說說話。對我而言，過去的這6年時光充滿了難以言喻、既震撼又珍貴的瞬間。

多虧了與我分享無數情感的成員們，以及始終填滿我每一個空缺處的ENGENE，我才能朝著曾經遙不可及的夢想一步一腳印地邁進。那段時光將成為我生命中永難忘懷、最閃耀的時刻之一。

我永遠不想忘記那些瞬間，並且想繼續成為那個比任何人都更支持ENHYPEN的人。

在與公司分享我目前的創作成果時，我與許多人針對「以何種方式呈現給各位才是最好的」進行了長期的討論與商議。經過長時間的深思熟慮，為了以更好的面貌與ENGENE見面，我做出了一個重大的決定，決定遵循公司建議的方向。

正如ENGENE所知，我一直在進行個人計畫，投入了大量時間，希望能有一天展現給你們看。

我有太多想要分享的東西，但我也不希望將個人的渴望置於團隊之前。我知道大家的擔憂以及各種傳聞，為了能盡快再次與大家見面，我正努力準備著。想要以更完美的模樣回到你們身邊的這份心意，比任何事情都還要真誠。

既然大家總是給予如此不完美的我無盡的愛與關懷，我能理解為什麼你們會感到震驚與擔心，這讓我深感抱歉。我想正是因為你們如此珍惜與愛護我，才會有這些情緒。

我會將這段時間以來你們給予我的巨大愛意銘刻在心，並以此為動力向前奔跑。

ENGENE！謝謝你們，我愛你們。

