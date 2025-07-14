阿湯哥太威了！《不可能8》正式登頂系列在台最賣座紀錄

〔記者許世穎／台北報導〕好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯本月剛度過63歲生日，由他主演的賣座系列最新作品《不可能的任務：最終清算》的全台票房正式超越《不可能的任務：全面瓦解》的票房成績，成為全系列在台最賣座的一集。

由湯姆克魯斯主演的《不可能的任務：最終清算》正式登上《不可能的任務》系列在台票房冠軍。（UIP提供）

發行該片的派拉蒙影業稍早於粉絲專頁宣布這項好消息並寫道：「感謝粉絲熱烈支持，挑戰極限的阿湯哥以《不可能的任務：最終清算》，打破《不可能的任務》系列電影全台票房最高紀錄！」

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目前阿湯哥在台最賣座電影仍是2022年創造票房神話、就連大導演史蒂芬史匹柏都盛讚他「救了好萊塢」的《捍衛戰士：獨行俠》，全台票房高達台幣7.74億元。《不可能的任務：最終清算》除了是該系列最高，也是阿湯哥在台票房第2名。

《不可能的任務：最終清算》持續在台上映中，目前穩坐2025年全台票房冠軍，同時也是今年唯一全台賣破台幣4億元的電影，累積票房已突破台幣4.47億元；全球票房方面，也已破5.84億美金（約台幣171.05億元）。

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