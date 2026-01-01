自由電子報
娛樂 音樂

阿妹29年前衣錦還鄉最強「妹力」 2025年率群星為台東拿下最強跨年

張惠妹壓軸台東跨年晚會，一連唱了十多首歌曲。（台東縣政府提供）張惠妹壓軸台東跨年晚會，一連唱了十多首歌曲。（台東縣政府提供）

〔記者胡如虹／台北報導〕天后「阿妹」張惠妹率A-Lin、范曉萱等群星回家鄉台東舉辦跨年晚會，吸引了10萬人潮，帶動台東的觀光。而身為台東人，阿妹對家鄉的愛始終沒有變，時光重回29年前，阿妹出第一張專輯《姊妹》後，就曾衣錦還鄉，帶大家見識台東的美，也讓歌迷感受到她回到家鄉放鬆、親切、熱情的「妹力」無窮！

阿妹（左二）曾衣錦還鄉回台東，和哥哥、（右）、媽媽一起辦慶功宴。（記者胡如虹攝）阿妹（左二）曾衣錦還鄉回台東，和哥哥、（右）、媽媽一起辦慶功宴。（記者胡如虹攝）

時光倒回30年前，1996年12月，阿妹以卑南族酋長的女兒身份出道，推出第一張專輯《姊妹》就一砲而紅。1997年，豐華唱片特別為她舉辦了一場衣錦還鄉的盛大記者會，阿妹帶著媒體回家鄉卑南鄉大巴六九部落部落，阿妹一回到家鄉，不但媽媽、哥哥、姪女都在家裡等著她，部落裡的族人也都來迎接她，場面熱絡無比。

阿妹29年前衣錦還鄉，開心的牽著媽媽的手報喜。（記者胡如虹攝）阿妹29年前衣錦還鄉，開心的牽著媽媽的手報喜。（記者胡如虹攝）

當年阿妹興奮的牽著媽媽的手到處跟人打招呼，介紹卑南族的美食給大家，部落的人也都爭著跟當上大明星的她合照，創下第一位原住民歌手衣錦還鄉辦慶功宴的例子，也讓所有媒體對阿妹的家鄉留下了深刻的印象。

阿妹曾衣錦還鄉回台東辦慶功宴。（記者胡如虹攝）阿妹曾衣錦還鄉回台東辦慶功宴。（記者胡如虹攝）

阿妹衣錦還鄉辦慶功宴，家裡特別準備了卑南族美食。（記者胡如虹攝）阿妹衣錦還鄉辦慶功宴，家裡特別準備了卑南族美食。（記者胡如虹攝）

一轉眼，阿妹今年將邁入出道第30年，2026年一開年，她就送給家鄉台東一份大禮，今年領軍A-Lin、范曉萱、戴愛玲、玖壹壹、持修等歌手參加「東！帶我走2026臺東跨年晚會」，不僅帶動10萬人潮湧入現場，倒數時刻線上直播人數更在瞬間衝破25萬大關，當阿妹與A-Lin同台合唱《連名帶姓》時，直播在線人數更是飆至28萬，整場晚會的熱鬧氣氛宛如一場大型的豐年祭，被網友盛讚為「2026年全台最好看的跨年」，也成功的為台東做了最好的行銷。

