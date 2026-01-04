自由電子報
娛樂 最新消息

吳申梅香港富商尪露臉了！遭陳孟賢當面嗆「敢不敢」

〔記者張釔泠／台北報導〕吳申梅3日再度站上《穿越紅人Show》5G 沉浸式懷舊演唱會舞台，香港富商夫婿Eric低調現身力挺，這也是日前吳申梅唱跨年，小倆口在西螺休息站倒數後，首度能夠坐下來、靜靜欣賞彼此的一次「精神交流」，Eric以滿是愛意的眼神看著嬌妻演出，不忘舉牌告白，感情令人羨慕。

曾宥嘉、林孟宗、吳申梅、陳孟賢、陳昭瑋接力演出。（喜上梅梢娛樂提供）曾宥嘉、林孟宗、吳申梅、陳孟賢、陳昭瑋接力演出。（喜上梅梢娛樂提供）

這場《穿越紅人Show》演唱會由陳昭瑋領銜開唱並主持，童星曾宥嘉、林孟宗、吳申梅、陳孟賢以「流水席接力演出」的形式輪番登台，整體氛圍宛如一場專為熟齡族打造的「野餐」音樂祭，而吳申梅與陳孟賢則分別擔任男女壓軸演出，成為全場焦點。

吳申梅開唱大獲好評。（喜上梅梢娛樂提供）吳申梅開唱大獲好評。（喜上梅梢娛樂提供）

回顧去年兩人合唱《愛的感覺》便已大受好評，此次再度接力唱，也讓粉絲格外期待。吳申梅昨演唱《可憐戀花再會啦》、《碎心戀》、《安平追想曲》等膾炙人口的經典曲，令人陶醉不已。民歌天后鄭怡夫妻到場力挺，也讚吳申梅「唱得很穩」。

吳申梅的老公Eric在台下舉牌。（喜上梅梢娛樂提供）吳申梅的老公Eric在台下舉牌。（喜上梅梢娛樂提供）

陳昭瑋與陳孟賢這對百萬兄弟檔在台上妙語如珠，不忘找Eric互動，兩人笑說：「我們講台語Eric可能聽不懂，但我們也會講英文！」隨即改用英文隔空打招呼，甚至打趣表示願意一起搬去香港住，反問他「敢不敢？」幽默橋段引爆全場笑聲，兄弟倆表示因為感受到吳申梅幸福的歌聲，羨慕之餘願意跟著她「遠嫁香港、攜手輔佐」，讓整場演唱會在溫馨與歡笑中畫下難忘句點。

鄭怡力挺吳申梅。（喜上梅梢娛樂提供）鄭怡力挺吳申梅。（喜上梅梢娛樂提供）

吳申梅的《外家》MV突破百萬點閱，她宣布將於近日抽出12名幸運粉絲，贈送自己最喜歡的神秘禮物作為獎品，呼籲大家多到她的社群平台找到抽獎po文留言參加抽獎，展現滿滿寵粉心意。

