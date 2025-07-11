（新碟快報）阿湯哥狠勁十足化身《落日殺神》反派演出！YA經典《獨領風騷》蟻人也有演

湯姆克魯斯在《落日殺神》化身反派殺手。（翻攝自IMDB）

〔記者許世穎／專題報導〕實體影片永遠不死！本週推薦新碟一樣有復刻重現的經典之作，首先嚴選推薦的就是「阿湯哥」湯姆克魯斯展現狠勁化身反派的《落日殺神》，以UHD+BD 雙碟限定版高畫質復刻登場！還有影帝傑米福克斯同台飆戲，看過的影迷超適合重溫，沒看過的影迷正好朝聖，不管如何，這絕對是必收之作！

《落日殺神》由《烈火悍將》、《邁阿密風雲》麥可曼恩執導，描述傑米飾演的「麥克斯」靠計程車賺錢餬口維生，12年來載過無數客人，多到他都不記得他們的臉孔。阿湯哥飾演的「文森」則是一名職業殺手，當一個海外販毒集團發現他們即將遭到聯邦法院起訴，於是展開一場大規模的殺人行動，企圖除掉主要目擊證人滅口，最後行動立即展開。就在今晚，文森抵達洛杉磯後，必須奪走五條人命，挾持麥克斯的計程車展開屠殺。當洛城警方和聯邦調查局在後面窮追不捨，他們倆意外地必須依靠對方才能活下去。

請繼續往下閱讀...

《落日殺神》推出UHD+BD雙碟限定版。（得利影視提供）

另一部超級經典復刻的是影史YA片經典《獨領風騷》，時光飛逝，這部片也正式歡慶30週年！並以令人驚嘆的4K超高清解析度慶祝，推出限量鐵盒收藏版。電影原型為珍奧斯丁小說《艾瑪》的變奏改編，集合艾莉西亞席維史東、「蟻人」保羅路德、已故女星布蘭妮墨菲等人主演，帶領新世代觀眾見識當年的時尚、流行以及八卦。

故事描述艾莉西亞飾演的雪兒總是走在流行尖端和成為受追捧的對象，她天生就喜歡幫助別人。但涉及到自己的感情問題，她就一無所知了。這部標誌性、時尚的青春喜劇由《開放的美國學府》艾美海克琳執導，此次推出UHD單碟鐵盒30周年特別版，精美包裝附上電影海報、報告卡、貼紙、角色收藏卡、藝術小卡等贈品，絕對值得收藏！

《獨領風騷》推出精美的UHD單碟鐵盒30周年特別版。（得利影視提供）

除了經典重現，今年上映新片《直到黎明 》也推出包括UHD+BD雙碟限定版、藍光BD以及DVD。該片根據知名驚悚冒險遊戲改編，故事描述在妹妹梅蘭妮失蹤的一年後，克洛芙與朋友們決定前往偏遠的村莊尋找她的蹤跡。在搜索一座廢棄的遊客中心時，一位戴著面具的殺手忽然出現殺害他們，但是醒來後卻發現他們又回到死前的時間點，不斷被謀殺的慘劇持續上演，而且死法更加慘烈。他們發現死亡的次數所剩無幾，而存活的唯一機會，就是撐到黎明來臨。

藍光特別收錄包括刪減片段和加長片段、恐怖特效、改編惡夢、挑戰死亡的卡司、導演大衛桑德柏格和製作人蘿塔羅斯坦隨片講評。

《直到黎明》UHD+BD雙碟限定版（左起）、藍光BD以及DVD版已在台上市。（得利影視提供）

此外，日片《那個女孩》也推出藍光BD及DVD，該片描述從小就在母親毆打與虐待的環境中長大的杏（河合優實 飾），小學三年級開始就被迫賣淫，之後更進而染上毒癮。某次被警方逮捕接受審訊時，遇到一名行事風格極端迥異的警官多多羅（佐藤二朗飾），在他的協助下，她加入由他所組織的戒毒重生機構，並同時認識多多羅好友，正在採訪該機構的週刊記者桐野（稻垣吾郎 飾）。

兩人為她建立新的生活，並準備重啟人生之際，一場全球疫情風暴來襲，當日本陷入無情的新冠肺炎肆虐時，杏好不容易修補完成的世界卻逐步瓦解。藍光BD收錄包括：製作特輯、完成發表會、上映紀念會、票房感謝會以及戲院預告。

《那個女孩》在台推出藍光BD以及DVD。（得利影視提供）

最後壓軸推薦的則是榮獲奧斯卡最佳外語片、男主角、配樂3項大獎的動人力作《美麗人生》，該片並非首度在台發行，不過隨著版權轉移推出新版藍光BD。故事描述二次大戰時期，戰爭陰霾壟罩歐洲，義大利瑰寶羅貝托貝里尼飾演的基多，一位迷人卻笨手笨腳的猶太服務生，他豐富的想像力和頑皮的精神，幫助他贏得一位美麗學校老師 （妮可萊塔布拉斯基 飾） 的青睞，生下可愛的孩子，但不久之後，他們一家三口幸福快樂的日子就受到納粹士兵的威脅，強迫他們一家人進入集中營。

基多發揮他的想像力，把兒子悲慘的新環境變成一個神奇的仙境。這部溫馨的寓言電影受到評論家的推崇，提醒我們，即使在最艱難的情況下，生活仍然是美好的。

《美麗人生》推出全新版藍光BD。（得利影視提供）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法