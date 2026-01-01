英國首富小公爵出生坐擁半個倫敦 王室也是他租客

第7代西敏公爵休格羅夫納才是坐擁倫敦的隱形富豪。（美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕提到英國王室，許多人會聯想到英王查爾斯三世（King Charles III）家族，其實王儲威廉王子（Princd William）小兒子喬治的教父，也就是第7代西敏公爵休格羅夫納（Hugh Grosvenor），才是坐擁倫敦的隱形富豪。他是英國首富家族最年輕繼承人，從小跟威廉王子、哈利王子情同兄弟，他掌握龐大房地產帝國，甚至連王室都必須要繳房租給他。

擁有沙皇血統、皇室人脈與豐厚身家的休，多次被封為「全英國最想嫁的單身漢」，年僅34歲的他是英國第7代西敏公爵，繼承了羅格夫納家族財富，這筆龐大的財產，可追溯至17世紀，家族從倫敦黃金地段Belgravia與Mayfair等地產開發起家，逐步打造出地產與建設王國。

擁有沙皇血統、皇室人脈與豐厚身家的休，多次被封為「全英國最想嫁的單身漢」。（翻攝自IG）

羅格夫納家族集團擁有倫敦大量產權，可媲美部分王室。白金漢宮、肯辛頓宮是國有土地，但周圍一大片成員居住的土地，多數屬於羅格夫納家族名下，因此外界才會打趣說，連英國王室都要繳房租給他，更被稱為「擁有三分之一英國的男人」。

休和威廉、哈利兩人從小玩到大，截至2025年《Sunday Times》富豪榜估計，西敏公爵與其家族資產約為98.845億英鎊（約新台幣3760億元），為英國最富有家族之一。根據《Bloomberg》估計，休個人資產約127億美元（約新台幣3810億元）。

2024年休（左）娶了摯愛Olivia Henson，由威廉王子擔任伴郎（歐新社）

2016年繼承父親爵位的休，多次被英國媒體選為「全國最想嫁的男人」，不過2024年他娶了摯愛Olivia Henson，由威廉王子擔任伴郎。他的妻子畢業於愛丁堡大學，婚前在倫敦永續顧問公司工作，兩人都非常熱衷公益與自然保育。

