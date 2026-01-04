自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

日男撐不住了！宣布解散一夫多妻 放生3老婆睡車上

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本男子渡部龍太因「一夫多妻」制為人所知，沒想到他昨天（3日）無預警宣布解散一夫多妻制，放生3位現任妻子，改住在車上展開新生活。

這位渡部龍太不得不說有些奇葩，他的目標是生出54個孩子，成為全日本第一，他認為就像愛狗人士養很多狗一樣，自己很喜歡女生，當然也可以妻妾成群。

渡部龍太宣布一夫多妻制解散。（翻攝自X）渡部龍太宣布一夫多妻制解散。（翻攝自X）

他的妻子有4個人，包括陽咲、彩花、千晴以及千尋，另外還有3個女朋友，一度最多有8個老婆，不過目前僅剩下3個老婆，且自己不工作，全靠太太養，被日本網友狠酸是「軟飯男」。

渡部龍太的「一夫多妻」的YouTube頻道，最近宣布家族解散，「每個月40萬日圓的房租，與家人一起日常，耗費7年以及1億日圓打造的一夫多妻生活，宣告終結，是很沉重又痛苦的時間。妻子們受到的心靈創傷以及沉默，還有我的決斷，我唯一能做的只有拿攝影機繼續拍，所有的批評我全都接受，這就是我們的現實。」

渡部龍太的3位妻子聽到家族解散，表情哀戚。（翻攝自X）渡部龍太的3位妻子聽到家族解散，表情哀戚。（翻攝自X）

影片中紀錄下某天深夜，他與第1夫人、第2夫人以及第3夫人舉行家族會議的過程，3個妻子都感到十分不捨，渡部龍太竟然還提議：「那你們3個單親媽媽一起住不是很好嗎？」不過其中一個太太認為，如果渡部龍太不在了，不如乾脆就解散了，另一位妻子則表示在解散之後，決定要回老家，過著普通生活。

渡部龍太曬出打包行李的畫面。（翻攝自X）渡部龍太曬出打包行李的畫面。（翻攝自X）

渡部龍太還po出他在家裡打包行李的畫面，表示接下來將以無家可歸者的身分住在豪華休旅車豐田Vellfire上，他表示雖然至今累積的一切將在一瞬間消失，不過他並不後悔，人生的第二篇章將重新開始。

渡部龍太說以後都要睡車上流浪，被網友酸車子也太好。（翻攝自X）渡部龍太說以後都要睡車上流浪，被網友酸車子也太好。（翻攝自X）

日本網友對此罵聲不斷，「住在Vellfire上？那你流浪生活真豪華」、「真的是渣男」、「說真的妻子們也是自作自受」、「這根本就是負面行銷」、「為了拍YouTube做出這種事情」。不過也有人認為，「可預想得到的結果」、「解散的決定真的很沉重，祝你未來順利，我會繼續支持你」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中