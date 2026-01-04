日男撐不住了！宣布解散一夫多妻 放生3老婆睡車上

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本男子渡部龍太因「一夫多妻」制為人所知，沒想到他昨天（3日）無預警宣布解散一夫多妻制，放生3位現任妻子，改住在車上展開新生活。

這位渡部龍太不得不說有些奇葩，他的目標是生出54個孩子，成為全日本第一，他認為就像愛狗人士養很多狗一樣，自己很喜歡女生，當然也可以妻妾成群。

請繼續往下閱讀...

渡部龍太宣布一夫多妻制解散。（翻攝自X）

他的妻子有4個人，包括陽咲、彩花、千晴以及千尋，另外還有3個女朋友，一度最多有8個老婆，不過目前僅剩下3個老婆，且自己不工作，全靠太太養，被日本網友狠酸是「軟飯男」。

渡部龍太的「一夫多妻」的YouTube頻道，最近宣布家族解散，「每個月40萬日圓的房租，與家人一起日常，耗費7年以及1億日圓打造的一夫多妻生活，宣告終結，是很沉重又痛苦的時間。妻子們受到的心靈創傷以及沉默，還有我的決斷，我唯一能做的只有拿攝影機繼續拍，所有的批評我全都接受，這就是我們的現實。」

渡部龍太的3位妻子聽到家族解散，表情哀戚。（翻攝自X）

影片中紀錄下某天深夜，他與第1夫人、第2夫人以及第3夫人舉行家族會議的過程，3個妻子都感到十分不捨，渡部龍太竟然還提議：「那你們3個單親媽媽一起住不是很好嗎？」不過其中一個太太認為，如果渡部龍太不在了，不如乾脆就解散了，另一位妻子則表示在解散之後，決定要回老家，過著普通生活。

渡部龍太曬出打包行李的畫面。（翻攝自X）

渡部龍太還po出他在家裡打包行李的畫面，表示接下來將以無家可歸者的身分住在豪華休旅車豐田Vellfire上，他表示雖然至今累積的一切將在一瞬間消失，不過他並不後悔，人生的第二篇章將重新開始。

渡部龍太說以後都要睡車上流浪，被網友酸車子也太好。（翻攝自X）

日本網友對此罵聲不斷，「住在Vellfire上？那你流浪生活真豪華」、「真的是渣男」、「說真的妻子們也是自作自受」、「這根本就是負面行銷」、「為了拍YouTube做出這種事情」。不過也有人認為，「可預想得到的結果」、「解散的決定真的很沉重，祝你未來順利，我會繼續支持你」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法