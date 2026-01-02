Netflix出包了！《黑白大廚2》疑爆雷「料理怪物」真實身分曝

韓國網友發現「料理怪物」本名露出。（翻攝自Netflix）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓綜《黑白大廚：料理階級大戰2》上架10集，將誕生「前七強」主廚，不料有眼尖網友發現，節目疑提前曝光「黑湯匙」料理怪物的真實姓名，引爆嚴重劇透風波。

經由敗部復活賽回歸的黑湯匙「料理怪物」、「釀酒的尹酒母」等人，與白湯匙選手進行「黑白聯手」對決，最先晉級TOP 7的是「白湯匙」林盛根和「黑湯匙」尹酒母，其餘10名廚師和原隊友進行一對一PK，決定前七強。

請繼續往下閱讀...

孫鍾元（左）、料理怪物由隊友變敵人，爭奪最後七強位置。（翻攝自Netflix）

由於第一季被批評團體任務太多、難以看出個別廚師實力，第二季「個人關卡」增加，最終侯德竹、善財法師、鄭鎬泳、崔康祿成功晉級，最後一個名額由「孫鍾元」對決「料理怪物」。

第10集結尾，白種元選擇孫鍾元晉級，但另一評審安成宰連名字都還沒說出，節目戛然而止，留下懸念。

只是沒想到，韓網流傳「孫鍾元被淘汰、料理怪物晉級TOP 7」說法，原因在於第9集料理怪物被拍到本名名牌，引發網友熱議。

韓媒分析，首季黑湯匙「拿坡里美味黑手黨」在決賽時，曾以本名「權聖晙」登場，因此推測「料理怪物」至少已打進七強，甚至入圍決賽，才會取下暱稱名牌、改戴本名的名牌。

韓媒砲轟，製作單位恐犯下荒唐又低級的失誤，又或是明知劇透，還是照播，可能削弱觀眾的期待感；不過網友分成兩派，有人認為「根本是剪輯事故」，但也有人表示「可能是煙霧彈」、「或許是刻意曝光」。

此外，《黑白大廚2》人氣夯，連兩週登上全球TOP 10 非英語TV節目冠軍；上線短短兩週，累積觀看數已突破1020萬次，並在韓國、新加坡、台灣、香港等地拿下排行榜冠軍，持續掀起熱潮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法