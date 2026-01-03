A-Lin一句即興唱紅「那魯7-11」! 女主唱出面回應曝真相

歌后A-Lin在臺東跨年晚會，隨興演唱「那魯7-11」洗腦全網。（資料照，台東縣政府提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台東跨年晚會話題持續延燒，其中一段由A-Lin即興發揮的舞台互動，更意外催生出2026年最具洗腦潛力的流行語。「那魯one、那魯two、那魯three……那魯Seven Eleven！」短短一句不僅讓現場笑聲不斷，相關片段在社群平台快速擴散，也掀起網友「尋找原唱」的熱烈討論。

當晚A-Lin在台上狀況極佳，從歌手直接切換成主持模式，面對歌迷點唱《那魯灣情歌》時，她靈機一動大玩諧音梗。A-Lin還順勢加碼笑稱要「換20元投幣」，幽默反應被網友笑虧「是不是小米酒不離身」。

隨著討論熱度升高，不少網友開始翻找「那魯Seven Eleven」是否早有出處。有人發現，早在2005年，原住民歌手大山（古勒勒．瑪達拉俄）發行的歌曲《一家人》中，就曾唱過「那魯one、那魯two、那魯three four five」，讓歌迷紛紛湧入其社群平台致敬。

此外，獨立樂團「潛各白人」女主唱撒韻也被點名。原來她在2025年7月曾上傳一段影片，輕鬆唱出「那魯Seven Eleven」，與A-Lin跨年即興版本高度相似，影片在跨年後再度被挖出，短時間內累積大量按讚與留言，朝聖人潮不斷。

對此，撒韻本人也大方回應，強調這並非原創，而是高中時期就聽過、流傳已久的哏，「真的不知道最早從哪裡來」，並笑說感謝A-Lin再度替這句話帶來關注與流量。她也透露自己一直很喜歡A-Lin的作品，平時常聽，甚至比賽時也選唱對方的歌。

