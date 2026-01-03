自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

A-Lin一句即興唱紅「那魯7-11」! 女主唱出面回應曝真相

歌后A-Lin在臺東跨年晚會，隨興演唱「那魯7-11」洗腦全網。（資料照，台東縣政府提供）歌后A-Lin在臺東跨年晚會，隨興演唱「那魯7-11」洗腦全網。（資料照，台東縣政府提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台東跨年晚會話題持續延燒，其中一段由A-Lin即興發揮的舞台互動，更意外催生出2026年最具洗腦潛力的流行語。「那魯one、那魯two、那魯three……那魯Seven Eleven！」短短一句不僅讓現場笑聲不斷，相關片段在社群平台快速擴散，也掀起網友「尋找原唱」的熱烈討論。

當晚A-Lin在台上狀況極佳，從歌手直接切換成主持模式，面對歌迷點唱《那魯灣情歌》時，她靈機一動大玩諧音梗。A-Lin還順勢加碼笑稱要「換20元投幣」，幽默反應被網友笑虧「是不是小米酒不離身」。

隨著討論熱度升高，不少網友開始翻找「那魯Seven Eleven」是否早有出處。有人發現，早在2005年，原住民歌手大山（古勒勒．瑪達拉俄）發行的歌曲《一家人》中，就曾唱過「那魯one、那魯two、那魯three four five」，讓歌迷紛紛湧入其社群平台致敬。

此外，獨立樂團「潛各白人」女主唱撒韻也被點名。原來她在2025年7月曾上傳一段影片，輕鬆唱出「那魯Seven Eleven」，與A-Lin跨年即興版本高度相似，影片在跨年後再度被挖出，短時間內累積大量按讚與留言，朝聖人潮不斷。

對此，撒韻本人也大方回應，強調這並非原創，而是高中時期就聽過、流傳已久的哏，「真的不知道最早從哪裡來」，並笑說感謝A-Lin再度替這句話帶來關注與流量。她也透露自己一直很喜歡A-Lin的作品，平時常聽，甚至比賽時也選唱對方的歌。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中