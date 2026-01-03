自由電子報
娛樂 最新消息

（專訪）女星奪金馬半年0工作 12K房租撐不住了…靠1道理求母金援

陳姸霏有買房夢。（記者胡舜翔攝）陳姸霏有買房夢。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／專訪〕陳姸霏2020年主演電影《無聲》出道，並拿下金馬新人，近日在公視台語台戲劇《人生只租不賣》飾演菜鳥租賃管理師，戲外她租屋經驗豐富，高中就開始在校外租房，現在和好友合租家庭式公寓，一人2貓一個月房租12500元，在台北算是相當划算的價格。只是她去年恰巧有快半年沒工作，差點繳不出房租的危急時刻，只能硬著頭皮請求媽媽金援。

陳姸霏有買房夢。（記者胡舜翔攝）陳姸霏有買房夢。（記者胡舜翔攝）

出社會還跟父母要錢會不會拉不下面子？好在25歲的她有套不同理論，理直氣壯說：「我朋友有句話很正確，當你還有後援可以用，當然要用！」她當年選擇當演員，爸媽也曾替她擔憂收入，這回她開口借房租、勞健保的錢，她認為「欠爸媽錢，比欠朋友錢還好還債」。

作為租屋族，她一直有買房夢，但她身為當代年輕人，苦嘆：「我一直在長大，房價也一直在成長，讓我追不上。」一番話讓人頗有共鳴。

陳姸霏認有圈外男友；左為黃河。（記者胡舜翔攝）陳姸霏認有圈外男友；左為黃河。（記者胡舜翔攝）

而她這回接受專訪時，也難得鬆口認愛圈外男友，她嬌滴滴指出戀情剛萌芽，對方大她5歲，會不會擔心見光死？一旁很有經驗的前輩黃河給了她「你懂」的眼神，畢竟黃河上一段戀情就是見光死，陳姸霏接收到「提示」立刻回：「希望大家給我私人生活空間。」

至於先前房租付不出來，有沒有請男友幫忙，她苦笑說對方知道她入不敷出之際，只說「我來教你理財」，她聽了後傻眼，僅嘻笑回：「看股票的書我都看不懂。」但她透露自己仍處於「沒有財可以理」的人生階段。

追問男友會不會介意她拍吻戲？她說：「應該是尊重我。」那她談戀愛會查勤？她坦言以前真的很沒有安全感，但過去一年工作空檔變多，被迫花很多時間跟自己相處，「我才發現，我其實沒有那麼會跟自己相處。」

為了搞懂自己，她用盡各種方式認識內心，從看唐綺陽的星座分析、用ChatGPT算塔羅，甚至直接去問姊姊的意見，「後來慢慢發現，我的不安全感比較多是來自我自己，來自我給自己的壓力，或是一直反覆想著某一件事。」

黃河（左起）、陳姸霏在《人生只租不賣》為客戶帶看租屋處。（公視台語台提供）黃河（左起）、陳姸霏在《人生只租不賣》為客戶帶看租屋處。（公視台語台提供）

她後來發覺自己很需要一個「固定、不會變動的人或事情」，只要那個錨點在，心就比較不會慌。她也想起一個從小就存在的畫面，提到從小就跟姊姊睡上下舖，晚上會轉過頭去看姊姊的拖鞋還在不在。她笑說：「直到長大才意識到，原來自己一直都在用各種方式，確認重要的人還在。」《人生只租不賣》全劇12集，將於1月11日每週日晚間8點公視台語台首播，每週播出兩集。

陳姸霏（右）和黃河在《人生只租不賣》為工作忙到焦頭爛額。（公視台語台提供）陳姸霏（右）和黃河在《人生只租不賣》為工作忙到焦頭爛額。（公視台語台提供）

