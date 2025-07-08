（專題）我需要這個酷東西！《F1》超帥頭盔被搶購 盤點國內外炫炮爆米花桶

想像一下，那些大片中具代表性的物件或東西變成你手中的爆米花桶。（翻攝自YouTube，組合圖）

〔記者許世穎／專題報導〕對不起了錢錢，我真的需要這個酷東西！而且錢錢沒有不見，只是變成了喜歡的形狀！大家去電影院享受聲光效果的同時，是否有時候也會被味道吸引，來份香濃的爆米花搭配飲料套餐，然後買爆米花就算了，還會被看起來有夠炫的造型爆米花桶直接釣走皮夾裡的錢或拿出魔法小卡？

近年爆米花桶可說是越做越帥，買來也不是真的裝爆米花，而是光拿著把玩就覺得「天啊我好像《捍衛戰士：獨行俠》的湯姆克魯斯！」或是「歐買尬！我根本就是《F1電影》裡的布萊德彼特！」（想太多）但帥歸帥，你買到的爆米花桶真的夠炫炮嗎？以下就介紹幾個近年真的炫到讓影迷愛不釋手、還有掀起話題的特殊造型爆米花桶。

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1.《捍衛戰士：獨行俠》「獨行俠」的頭盔

「阿湯哥」湯姆克魯斯2022年以《捍衛戰士：獨行俠》拯救了戲院，電影的周邊也意外掀起搶購熱潮，原因超簡單：有貓貓（或狗狗）就給讚！不不不，不是電影裡哪隻貓吸引人，而是影城推出的頭盔杯杯以及爆米花桶，默默的被發現跟家中的寵物很搭，頓時間每個人都想買一個來給自己家裡的毛小孩戴，後來甚至知名品牌爆米花也出了類似的產品，當時在拍賣這個杯子可是相當值錢。

不過如果是要給貓貓戴，飲料杯上的其實最適合，然後想收藏的當然就買個爆米花桶大小的，抱著看電影好像阿湯哥拿著頭盔要上戰機了有沒有（此效果因人而異），台灣方面有飲料杯以及爆米花桶兩種不同尺寸的，國外則是有更大的頭盔，是一體成形的爆米花桶。

國外這款《捍衛戰士：獨行俠》的爆米花桶最接近真的頭盔的感覺。（記者許世穎攝）

《捍衛戰士：獨行俠》各種尺寸的爆米花桶及飲料杯上的頭盔。（記者許世穎攝）

2.《沙丘：第二部》的沙蟲

去年上映的《沙丘：第二部》再度帶來史詩般的場面，還有更多的沙蟲，不少觀眾驚訝於「哇~原來沙蟲還可以當Uber啊！」但竟然有影城把這沙蟲具象化變成了…有謎之開口的爆米花桶！不僅演員們上節目看到都嘖嘖稱奇（甚至想歪），美國長壽喜劇節目《週六夜現場》還有一個短片就拿它來惡搞！

這集《週六夜現場》由《大熊餐廳》阿尤艾德維利主持，短片中她向男同學告白，正當大家以為故事走向可能會變成情竇初開、孤男寡女，不，他們不用！因為他們都有…「沙蟲爆米花桶」可以用。（點到為止就好）這波操作也真的把這個爆米花桶炒熱造成搶購，至於大家買回家要幹嘛就各自心證了。

《沙丘：第二部》美國戲院限定的「沙蟲爆米花桶」。（記者許世穎攝）

《沙丘：第二部》沙蟲爆米花桶的有著「謎之開口」。（記者許世穎攝）

《沙丘：第二部》演員們上吉米金莫節目看到爆米花桶超驚奇（8分鐘左右）：

《週六夜現場》惡搞「沙蟲爆米花桶」短片MV：

3.《不可能的任務：最終清算》「潛艇核心爆米花桶」

沒錯，又是阿湯哥，今年目前全台最賣座電影《不可能的任務：最終清算》推出了一款號稱是由阿湯哥親自參與設計的「潛艇核心爆米花桶」，靈感來自電影中塞凡堡號潛艇上核心儲存器的紅色球形外殼，內附十字形鑰匙，組裝後可以開啟（其實沒組裝也可以開），超有哽的設計，也成了影迷搶購的電影主題夢幻逸品。

當然，如果光是核心、鑰匙還不夠炫，這個爆米花桶還有發光功能！！颱風季節到來，如果家中停電的，它根本就是個小夜燈有沒有！而且朋友看了還說「哇～看起來真的會爆炸！」（沒有這回事，爆米花桶怎麼可以做到會爆呢！）

我的天！這款《不可能的任務：最終清算》「潛艇核心爆米花桶」會發光呢。（記者許世穎攝）

《不可能的任務：最終清算》號稱由阿湯哥親自參與設計的「潛艇核心爆米花桶」。（記者許世穎攝）

《不可能的任務：最終清算》「潛艇核心爆米花桶」上方附了復刻電影中的鑰匙。（記者許世穎攝）

說是說要用這個鑰匙才能打開啦，但其實不用。（記者許世穎攝）

4.《馴龍高手》沒牙娃娃爆米花桶

好的，上述的走酷炫路線，接下來這個就是…可愛，真的有夠可愛！（只有可愛不行嗎？）真人版《馴龍高手》在美國限定戲院有推出這個可愛到炸掉的「沒牙爆米花桶」，其實就是一隻翅膀有磁鐵的沒牙娃娃，可以吸附在爆米花桶外側，整個就是超可愛啊！

《馴龍高手》沒牙娃娃爆米花桶。（記者許世穎攝）

沒牙娃娃翅膀有磁鐵，可以吸在爆米花桶外側。（記者許世穎攝）

開心的話還可以這樣擺拍，像沒牙要一飛衝天了有沒有。（記者許世穎攝）

而且爆米花桶內側還有圖案，整個沒有廉價感。（記者許世穎攝）

5.《F1電影》布萊德彼特的頭盔

沒錯！這就是今天的壓軸啦～其實跟前面《捍衛戰士：獨行俠》的有異曲同工之妙，台灣也有影城引進同車隊的頭盔，但是美國這款「桑尼」（小布角色）款的頭盔更吸引人！（喔因為小布是主角而且很帥嘛！）聽說也是一上市就造成搶購，現在在國外的拍賣網站上要價不斐，啊抱著看電影好像小布拿著頭盔要上場賽車了有沒有（此效果一樣因人而異）。

《F1電影》布萊德彼特頭盔造型爆米花桶好帥喔。（記者許世穎攝）

《F1電影》在美國有推出布萊德彼特頭盔造型爆米花桶。（記者許世穎攝）

《F1電影》推出布萊德彼特頭盔造型爆米花桶，詢問度超高。（記者許世穎攝）

好的，以上就是今天介紹的個人私心喜歡的5款造型爆米花桶，有酷炫有可愛有實用有炫炮，通常購買時爆米花會另行裝袋提供，不會直接使用商品盛裝，不用怕你的小布頭盔、阿湯哥潛艇核心充滿香濃爆米花味。

目前正在戲院熱映、並賣破億拿下票房冠軍的《侏羅紀世界：重生》也有一款暴龍的爆米花桶讓人蠢蠢欲動；明天（9日）在台上映的《超人》也有影城推出很帥的超人杯杯，可能剛發薪又要再一次跟錢錢說聲對不起了，因為我需要這些酷東西啊！

《侏羅紀世界：重生》暴龍爆米花桶。（翻攝自威秀影城粉絲團）

《超人》傳奇款超人杯。（翻攝自秀泰影城粉絲團）

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