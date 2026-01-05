喪父後驚爆身世真相 簡沛恩50歲才知道「我其實不姓簡」

〔記者李紹綾／台北報導〕簡沛恩在2025年最後一天送走父親，低調處理完後事後，近日再度透過臉書發長文，首度吐露喪父後的真實心境，還意外揭開一段「比八點檔還八點檔」的身世祕密。

簡沛恩活到50歲才知道自己其實姓蔡。（翻攝自臉書）

簡沛恩坦言，父親離世後的前兩週「感覺像是過了兩個月」，一個人得獨自面對接踵而來的手續與變化，「看起來很冷靜，其實腦子裡是鬧哄哄的」。但和年輕時不同，她沒有再掉進自憐的小劇場，反而意識到自己其實並不孤單，「即使一路走來，我沒有來自父母的支持與依靠，但我有很多在我需要的時候，總是第一時間給予我協助的朋友們」。

請繼續往下閱讀...

尤其在父親最後這段路，簡沛恩感謝一路陪伴的好友與同學，更特別點名「去年才相認的表姐與姑姑」，因為這段親情，竟是在她50歲這一年才突然出現在人生裡。

簡沛恩透露，身世之謎的揭開，全因好姐妹方馨的一則訊息。2024年4月，她人在東京電車上，突然收到方馨傳來一句：「我遇到妳的親戚。」接著補刀：「妳表姐，妳爸妹妹的女兒。」甚至語出驚人說：「妳其實不姓簡。」她第一時間只覺得對方喝醉或遇到詐騙，忍不住在心裡翻白眼。

直到簡沛恩親自打電話向父親求證，開口就問：「爸，你姓蔡不姓簡喔？」父親短暫沉默後反問：「妳怎麼知道的？」讓她當場震驚直呼：「我的天，這是什麼八點檔的劇情活生生在我人生裡上演！」

原來父親在重男輕女的年代，因蔡家已有五個男孩，被過繼給膝下無子的簡家，自滿月起便離開親生父母。透過方馨牽線，簡沛恩不僅與表姐、姑姑相認，也讓父親在病重時，得以見到多年未見的妹妹，並在告別式當天由親人全程陪伴。

簡沛恩公開唯一一張小時候與父親的合照。（翻攝自臉書）

簡沛恩感性寫下，這是自己為父親做的最後一件事，「希望能讓他知道，他不是孤獨的一個人」，也深信人生的每段際遇都有原因。迎接2026年，她不再急著替人生訂目標，只想好好活在當下，「難過就盡情哭，開心就大聲笑」，並祝福自己與所愛之人健康平安。

