福原愛親揭離婚主因！認與江宏傑家人有隔閡 「母親無法見孫」成心結

〔記者邱奕欽／台北報導〕福原愛2021年捲入不倫風波，隨後與前夫江宏傑結束近5年婚姻，形象重挫，如今時隔4年證實再婚並懷孕，本該是人生新階段的喜訊，卻未能換來大量祝福，更多的是冷眼與質疑。面對外界重新檢視前段與江宏傑有如「童話般的婚姻」，福原愛近日也罕見親口談起當年離婚主因，直言問題並非單一事件，而是她自身在婚姻中的不成熟。

福原愛回顧在台灣的婚姻生活，坦言過得相當艱辛，其中的芥蒂包括無法讓母親長時間見到孫子，以及與前夫家人之間始終存在溝通隔閡。她近來受訪時更直言，現在回頭看會認為「是我自己還不成熟吧」！當時在溝通上遇到困難，沒能好好把想法傳達給對方，就這樣選擇放棄，也坦承其實在結婚初期，夫妻關係就已出現裂痕。

江宏傑（右）與福原愛昔日夫妻情已不復返。（資料照，記者陳逸寬攝）

福原愛進一步透露，當年太想在婆家面前表現得體，努力經營幸福家庭，卻發現彼此之間幾乎無法商量任何事情，導致關係在婚後不久就迅速惡化。那段時間，福原愛表示自己常常哭著去工作，才逐漸意識到一味忍耐並不是解決之道，也開始反思自己在「為人處世」上的不足。

福原愛也提到，直到母親從日本來台灣陪伴、協助她時，才真正驚覺自己的狀態已到極限，「我真的很感謝母親的存在！」前段婚姻也讓她深刻體會到，勇敢說出真心話的重要性，也成為她如今重新面對人生的重要轉折。

