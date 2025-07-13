藝人慘成詐騙活標靶！「最愛冒名名人」第六名竟是她

〔記者傅茗渝／台北報導〕由「哈林」庾澄慶主持的公視全新查核型綜藝節目《哈！真相大白了》，將於明（14日）晚9點在公視首播，並同步上架公視+平台。節目聚焦於「資訊查核」與「生活真相」，邀請多位藝人分享自身與假訊息或詐騙糾纏的經驗，意外揭露演藝圈中，不少人其實早就是「真相受害者俱樂部」的一員。

《哈！真相大白了》受害者俱樂部齊聚，左起朱芯儀、吳明珠、王湘涵、黃若薇、邱凱偉、張瑞夫揭遭遇詐騙經歷。（公視提供）

本集來賓包括中醫博士吳明珠、「萬秀金孫」張瑞夫、演員朱芯儀、邱凱偉、王湘涵與前主播黃若薇，其中竟有多人曾是詐騙受害者。吳明珠指出，自己曾被購物網站冒名代言；邱凱偉則表示，網路上常有假冒的「Darren」帳號出現，還會有人私訊他朋友要加好友，「都要靠我一個個幫忙澄清」。聽完眾人分享，哈林驚呼：「你們都是真相受害者俱樂部！」也不忘提醒觀眾：「眼睛要睜大一點，很多細節要注意。」

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張瑞夫也分享自家長輩險遭詐騙的驚魂經歷。他透露，自己一向會幫阿公更新手機系統、檢查訊息，某天竟發現阿公的手機裡出現與知名高科技業董事長的對話紀錄，還要求阿公加入對方助理繼續聯繫。瑞夫當場警覺直呼：「哪有可能啦！」他立即判斷是詐騙，「這是要騙個資，好險我在那一步擋住了。」

演員朱芯儀則提及，曾因「半夜頭腦不清楚」，輸入帳號密碼導致粉專被駭。雖然她自認金錢不容易被騙，「對這我是很機警的」，哈林忍不住笑她「嘴巴不要太硬」，讓朱芯儀急忙敲桌三下求平安。

（右）朱芯儀、（左）王湘涵曾遭詐騙集團冒用社群，張瑞夫阿公險被冒充的「知名董座」騙取個資。（公視提供）

王湘涵也爆料自己有過LINE帳號被騙的慘痛經驗，資料全被清空、無法找回，讓她至今心有餘悸。而黃若薇則自嘲是「詐騙集團的最愛」，她表示，根據資策會調查，她名列「全台最常被冒名的十大名人」第六名。她苦笑說：「謝謝大家，我應該開心嗎？」哈林立刻吐槽：「這部分好像不用這麼驕傲。」

節目中的「真相羅生門」環節也爆出不少笑料。朱芯儀搶答「只要將肉類煮全熟就一定能殺死裡面的寄生蟲」是假訊息，還自信分析「好像沒那麼容易，可能有些寄生蟲會比較狡猾」，結果卻答錯。哈林笑問：「難道會有思考型寄生蟲？會說好熱、好熱然後裝死？」讓全場爆笑。朱芯儀則自嘲：「所以沒有狡猾的寄生蟲，只有想太多的朱芯儀。」

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