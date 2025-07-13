晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

藝人慘成詐騙活標靶！「最愛冒名名人」第六名竟是她

〔記者傅茗渝／台北報導〕由「哈林」庾澄慶主持的公視全新查核型綜藝節目《哈！真相大白了》，將於明（14日）晚9點在公視首播，並同步上架公視+平台。節目聚焦於「資訊查核」與「生活真相」，邀請多位藝人分享自身與假訊息或詐騙糾纏的經驗，意外揭露演藝圈中，不少人其實早就是「真相受害者俱樂部」的一員。

《哈！真相大白了》受害者俱樂部齊聚，左起朱芯儀、吳明珠、王湘涵、黃若薇、邱凱偉、張瑞夫揭遭遇詐騙經歷。（公視提供）《哈！真相大白了》受害者俱樂部齊聚，左起朱芯儀、吳明珠、王湘涵、黃若薇、邱凱偉、張瑞夫揭遭遇詐騙經歷。（公視提供）

本集來賓包括中醫博士吳明珠、「萬秀金孫」張瑞夫、演員朱芯儀、邱凱偉、王湘涵與前主播黃若薇，其中竟有多人曾是詐騙受害者。吳明珠指出，自己曾被購物網站冒名代言；邱凱偉則表示，網路上常有假冒的「Darren」帳號出現，還會有人私訊他朋友要加好友，「都要靠我一個個幫忙澄清」。聽完眾人分享，哈林驚呼：「你們都是真相受害者俱樂部！」也不忘提醒觀眾：「眼睛要睜大一點，很多細節要注意。」

張瑞夫也分享自家長輩險遭詐騙的驚魂經歷。他透露，自己一向會幫阿公更新手機系統、檢查訊息，某天竟發現阿公的手機裡出現與知名高科技業董事長的對話紀錄，還要求阿公加入對方助理繼續聯繫。瑞夫當場警覺直呼：「哪有可能啦！」他立即判斷是詐騙，「這是要騙個資，好險我在那一步擋住了。」

演員朱芯儀則提及，曾因「半夜頭腦不清楚」，輸入帳號密碼導致粉專被駭。雖然她自認金錢不容易被騙，「對這我是很機警的」，哈林忍不住笑她「嘴巴不要太硬」，讓朱芯儀急忙敲桌三下求平安。

（右）朱芯儀、（左）王湘涵曾遭詐騙集團冒用社群，張瑞夫阿公險被冒充的「知名董座」騙取個資。（公視提供）（右）朱芯儀、（左）王湘涵曾遭詐騙集團冒用社群，張瑞夫阿公險被冒充的「知名董座」騙取個資。（公視提供）

王湘涵也爆料自己有過LINE帳號被騙的慘痛經驗，資料全被清空、無法找回，讓她至今心有餘悸。而黃若薇則自嘲是「詐騙集團的最愛」，她表示，根據資策會調查，她名列「全台最常被冒名的十大名人」第六名。她苦笑說：「謝謝大家，我應該開心嗎？」哈林立刻吐槽：「這部分好像不用這麼驕傲。」

節目中的「真相羅生門」環節也爆出不少笑料。朱芯儀搶答「只要將肉類煮全熟就一定能殺死裡面的寄生蟲」是假訊息，還自信分析「好像沒那麼容易，可能有些寄生蟲會比較狡猾」，結果卻答錯。哈林笑問：「難道會有思考型寄生蟲？會說好熱、好熱然後裝死？」讓全場爆笑。朱芯儀則自嘲：「所以沒有狡猾的寄生蟲，只有想太多的朱芯儀。」

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中