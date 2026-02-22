中國網紅「陳老師」被禁入台5年！哽咽怕撐不下去：可能要說再見了

陳老師向台灣觀眾道歉，短時間沒辦法來台了。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕定居在泰國的中國網紅「陳老師」與夥伴「肖恩」，過去因搭檔遊台灣受到歡迎，沒想到後來兩人不合開撕，人設崩壞，聲勢一落千丈。陳老師昨天（21日）發出影片，透露被台灣移民署禁止來台5年，遺憾表示「暫別台灣」，並向觀眾朋友道歉。

陳老師被移民署禁止入台5年。（翻攝自YouTube）

陳老師在影片中表示，雖然網友們都敲碗希望他能到台灣，不過其實他在2026年1月24日正式收到行政院的文書，被正式通知「禁止入台5年」，原本他還打算在台灣吃吃喝喝，有一些規劃，沒想到收到通知，心想：「完蛋了，這個台灣可能真的去不了了…」、「我是萬萬沒有想到，這個入台證到最後沒有拿到手」。

請繼續往下閱讀...

陳老師坦言心中確實很不甘心，他表示入台證被拒絕時會有申訴管道，「在過去5個月裡面，我們總覺得會有奇蹟發生，總覺得還是會有機會。」無奈現在已經確定就是沒辦法到台灣，「所以跟所有台灣朋友道個歉，真的不好意思，我可能真的沒有辦法再去了。」

陳老師收到公文，指稱他先前來台參加商務活動。（翻攝自YouTube）

他還原過程，2025年9月，他和另外兩人一起提交了入台證的申請，後來只有他沒有被批准，原因是來台目的與觀光不符，民國113年至118年不能來台灣。

起初他不清楚具體的原因是什麼，在10月向內政部移民署寄出訴願書，後來收到內政部訴願答辯書，內容指稱陳老師在民國112年11月接受南投縣政府邀請來台從事商務活動，包括參觀杉林溪、九族文化村以及民國113年9月參加橫渡日月潭的活動。他後來又再度提出訴願，強調自己並沒有從事商業活動，並致電給南投縣政府，希望縣府能夠提出證據，證明他杉林溪那場並沒有收錢，也沒有商務上的來往。

陳老師請南投縣政府出示證明，內容證實陳老師並未參加橫渡日月潭的活動。（翻攝自YouTube）

他也強調，橫渡日月潭是9月15日，但他9月17日才入境台灣，「我怎麼能參加這場活動？」雖然公文上表明，如果不服，得於決定書送達之次日起兩個月內提出行政訴訟，陳老師最後選擇作罷。他無奈地說：「如果說有那麼一天，就是我們實在撐不下去了，那可能，可能真的要跟大家說再見了。」陳老師也忍不住哽咽，直言江湖再見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法