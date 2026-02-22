《人物專訪》談詩玲年後請辭 白冰冰急留人

談詩玲推出新專輯《神鵰俠侶》，希望今年能舉辦歌友會。（記者潘少棠攝）

記者陽昕翰／專訪

談詩玲請辭白冰冰節目，老公還接到關心電話。（記者潘少棠攝）

台語歌手談詩玲年過半百才出道，近年跨台擔任《超級冰冰Show》及《綜藝一級棒》固定嘉賓，多年來奔波錄影，工作滿檔卻讓身體亮起紅燈。談詩玲的老公心疼愛妻過度勞累，下最後通牒，要她以健康為重，談詩玲對於年後請辭白冰冰節目的重大決定，表示十分不捨。

累趴掛急診 2度長皮蛇 出道10週年許願開歌友會

談詩玲的老公與白冰冰是舊識，白冰冰得知談詩玲萌生退意時，第一時間立刻打電話慰留，最終仍選擇尊重她的決定。談詩玲出道以來深受白冰冰照顧，透露兩人個性都很直接，相處起來意外合拍。白冰冰曾笑虧她：「妳外表看起來好小女人，可是聽說妳很恰（兇）。」讓她連忙解釋自己只是心直口快。

今年是談詩玲出道10週年，她一直非常珍惜每一次演出機會，年前忙著宣傳新專輯《神鵰俠侶》，又要兼顧兩個節目的錄影，每週為了錄影都要練歌，坦言忙到分身乏術。過度勞累之下，她累到掛急診打點滴，還兩度長皮蛇，身體頻頻出現警訊。

而在權衡工作與健康狀況之後，談詩玲決定先請辭《超級冰冰Show》嘉賓，她很感謝白冰冰的體諒與成全，透露老公接到白冰冰的慰留及關心電話時，還幫忙解釋：「真的啦，詩玲年紀大了，體力不堪負荷。」

談詩玲笑說，老公非常心疼她身體出狀況，「今年我決定先放慢腳步，真的很累。」年後她也和老公約好做健康檢查，希望把身體狀況調整好。談到馬年新願望，談詩玲希望能舉辦出道10週年的歌友會，想以溫馨的形式與歌迷近距離互動，親自唱給粉絲聽。

