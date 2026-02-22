自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《人物專訪》談詩玲年後請辭 白冰冰急留人

談詩玲推出新專輯《神鵰俠侶》，希望今年能舉辦歌友會。（記者潘少棠攝）談詩玲推出新專輯《神鵰俠侶》，希望今年能舉辦歌友會。（記者潘少棠攝）

記者陽昕翰／專訪

談詩玲請辭白冰冰節目，老公還接到關心電話。（記者潘少棠攝）談詩玲請辭白冰冰節目，老公還接到關心電話。（記者潘少棠攝）

台語歌手談詩玲年過半百才出道，近年跨台擔任《超級冰冰Show》及《綜藝一級棒》固定嘉賓，多年來奔波錄影，工作滿檔卻讓身體亮起紅燈。談詩玲的老公心疼愛妻過度勞累，下最後通牒，要她以健康為重，談詩玲對於年後請辭白冰冰節目的重大決定，表示十分不捨。

累趴掛急診 2度長皮蛇 出道10週年許願開歌友會

談詩玲的老公與白冰冰是舊識，白冰冰得知談詩玲萌生退意時，第一時間立刻打電話慰留，最終仍選擇尊重她的決定。談詩玲出道以來深受白冰冰照顧，透露兩人個性都很直接，相處起來意外合拍。白冰冰曾笑虧她：「妳外表看起來好小女人，可是聽說妳很恰（兇）。」讓她連忙解釋自己只是心直口快。

今年是談詩玲出道10週年，她一直非常珍惜每一次演出機會，年前忙著宣傳新專輯《神鵰俠侶》，又要兼顧兩個節目的錄影，每週為了錄影都要練歌，坦言忙到分身乏術。過度勞累之下，她累到掛急診打點滴，還兩度長皮蛇，身體頻頻出現警訊。

而在權衡工作與健康狀況之後，談詩玲決定先請辭《超級冰冰Show》嘉賓，她很感謝白冰冰的體諒與成全，透露老公接到白冰冰的慰留及關心電話時，還幫忙解釋：「真的啦，詩玲年紀大了，體力不堪負荷。」

談詩玲笑說，老公非常心疼她身體出狀況，「今年我決定先放慢腳步，真的很累。」年後她也和老公約好做健康檢查，希望把身體狀況調整好。談到馬年新願望，談詩玲希望能舉辦出道10週年的歌友會，想以溫馨的形式與歌迷近距離互動，親自唱給粉絲聽。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中