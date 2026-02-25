前主播吳中純辭世...愛女梅嬿翎忍痛拔管吻別 淚悼「媽媽我永遠愛妳」

梅嬿翎（左）最終忍痛同意母親吳中純（左2）拔管。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕56歲前主播吳中純今（25日）下午在家屬陪伴下於台大醫院拔管離世，走完人生最後一程。女兒梅嬿翎忍痛做出決定，並釋出吻別母親的最後合照，悲傷告別「媽媽我永遠愛妳...」字字句句令人深感鼻酸。

吳中純罹患淋巴癌後住院治療，女兒梅嬿翎昨日才痛心坦言，整個2月份都在煎熬中度過，「看到一直都這麼聰明的媽媽，頭腦受到癌細胞侵入，真的很不忍心。」梅嬿翎提到母親病情一度惡化，轉入加護病房並插管治療，家人也不斷為吳中純祈禱集氣，卻仍得面對最沉重的選擇。

請繼續往下閱讀...

在醫療評估與家人討論後，梅嬿翎最終忍痛同意吳中純拔管，「我們考慮跟煎熬了一陣子，不想讓媽媽痛苦，所以還是同意媽媽拔管，媽媽我永遠愛你，謝謝妳這一生對我永遠的愛。」她表示自己陪著母親倒數最後15小時，並深情告白「感受生命感受愛，記住我所有愛妳的細節，再見，我們有一天一定會再相見。」

稍早，梅嬿翎也公開吻別吳中純病榻中的合照，她在母親臉頰上輕輕留下一吻，心碎淚別「一路走好，最愛的媽媽，妳真的真的還是好美」，字句令人鼻酸。從新聞主播到企業高階主管，吳中純走過56載人生，橫跨媒體與企業兩界，留下專業與優雅的身影。

