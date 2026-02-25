自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

前主播吳中純辭世...愛女梅嬿翎忍痛拔管吻別 淚悼「媽媽我永遠愛妳」

梅嬿翎（左）最終忍痛同意母親吳中純（左2）拔管。（翻攝自臉書）梅嬿翎（左）最終忍痛同意母親吳中純（左2）拔管。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕56歲前主播吳中純今（25日）下午在家屬陪伴下於台大醫院拔管離世，走完人生最後一程。女兒梅嬿翎忍痛做出決定，並釋出吻別母親的最後合照，悲傷告別「媽媽我永遠愛妳...」字字句句令人深感鼻酸。

吳中純罹患淋巴癌後住院治療，女兒梅嬿翎昨日才痛心坦言，整個2月份都在煎熬中度過，「看到一直都這麼聰明的媽媽，頭腦受到癌細胞侵入，真的很不忍心。」梅嬿翎提到母親病情一度惡化，轉入加護病房並插管治療，家人也不斷為吳中純祈禱集氣，卻仍得面對最沉重的選擇。

在醫療評估與家人討論後，梅嬿翎最終忍痛同意吳中純拔管，「我們考慮跟煎熬了一陣子，不想讓媽媽痛苦，所以還是同意媽媽拔管，媽媽我永遠愛你，謝謝妳這一生對我永遠的愛。」她表示自己陪著母親倒數最後15小時，並深情告白「感受生命感受愛，記住我所有愛妳的細節，再見，我們有一天一定會再相見。」

稍早，梅嬿翎也公開吻別吳中純病榻中的合照，她在母親臉頰上輕輕留下一吻，心碎淚別「一路走好，最愛的媽媽，妳真的真的還是好美」，字句令人鼻酸。從新聞主播到企業高階主管，吳中純走過56載人生，橫跨媒體與企業兩界，留下專業與優雅的身影。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中