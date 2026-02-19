自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

初三「赤口日」安太歲 12生肖「這幾件事別做」2026行大運

命理專家提醒，「初三睡到飽」有其智慧所在，尤其「這幾件事」千萬別做，對於2026開運大計，更是重要關鍵轉折點。（大稻埕創意街區發展協會提供）命理專家提醒，「初三睡到飽」有其智慧所在，尤其「這幾件事」千萬別做，對於2026開運大計，更是重要關鍵轉折點。（大稻埕創意街區發展協會提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今天是農曆正月初三，俗稱「赤口日」或「赤狗日」。經歷了除夕守歲、初一賀歲、初二回門的密集社交與儀式活動後，人們的身心需要沈澱，家族內部的能量也需要時間消化與整合。

命理專家提醒，「初三睡到飽」有其智慧所在！相傳「赤狗」是熛怒之神，遇之不祥，因此建議此日不宜外出拜年，待在家裡，正是為了降低因人際疲勞、言多必失而引發爭執的風險，讓大家在家中得到休息，消化年節的食物與情緒，以和諧的狀態迎接後續的假期。以免招惹口舌是非。

尤其「這幾件事」千萬別做，對於2026開運大計，更是重要關鍵轉折點。以下將為12生肖提供具體的提醒，看看你今天最容易在哪個環節「踩雷」，又該如何將精力導向何處，才能有效避開「赤口」影響，將休息轉化為真正的身心充電。

 

【12生肖初三運勢提醒】

 

➤鼠

· 今日運程核心：享受居家美食與休閒時光佳，但注意與家人聊天時別因過度隨興而失言。

· 宜：在家烹調美食、追劇、整理手機照片與紅包。與家人玩輕鬆的桌遊。

· 忌：在社群媒體上對時事或他人動態發表犀利評論，或與家人討論敏感的財務分配。

· 安心法：鑽研一道新菜，把話語轉化為滋養身心的美味。

 

➤牛

· 今日運程核心：適合處理累積的家務與規劃，但避免對家人下達「指令」，引發反感。

· 宜：整理家居、擬定年後工作計畫、閱讀充電。默默承擔部分家事。

· 忌：督促家人的作息或指正他們的家務方式，表現得像上司檢查工作。

· 安心法：專注於「完成自己的規劃與責任」，而非「管理他人」。

 

➤虎

· 今日運程核心：精力旺盛卻無處發洩，易感無聊而主動挑起話頭，需謹言。

· 宜：進行室內運動、練習書法、拼圖等需要專注的靜態活動。

· 忌：在家庭群組中發起爭議性話題，或批評親戚朋友的行為。

· 安心法：將競爭與領導欲用在挑戰個人紀錄（如運動次數、拼圖速度）上。

 

➤兔

· 今日運程核心：情緒較為敏感緊繃，容易覺得被冒犯或有不安全感。

· 宜：點一盞暖黃色的燈，播放舒緩音樂，閱讀小說，進行輕度伸展。

· 忌：參與任何形式的賭博（哪怕是小遊戲），或猜疑家人的言行用意。

· 安心法：創造一個獨處的舒適角落，允許自己徹底放空與被安撫。

 

➤龍

· 今日運程核心：腦中想法多，表達欲強，是「赤口」高風險族群，務必管好嘴巴。

· 宜：寫日記、寫文章、整理年度心得、玩策略型電玩。

· 忌：指點家人人生、批評電視節目內容、或與人進行網路辯論。

· 安心法：將才華導向書面表達，讓想法在紙上或螢幕上流淌，而非脫口而出。

 

➤蛇

· 今日運程核心：適合靜心學習與接收長輩的智慧關愛，易有內心收穫。

· 宜：向長輩請教家族故事、學習泡茶、研究玄學或歷史資料。

· 忌：沈迷於手機搶紅包或網路購物，顯得心不在焉，辜負親情時光。

· 安心法：扮演一個好學的晚輩，傾聽與學習能帶來遠比物質更珍貴的財富。

 

➤馬

· 今日運程核心：享受獨處時光，適合深度思考與整理，但別顯得過於孤僻。

· 宜：整理書架、進行斷捨離、研究有興趣的冷知識、看一部深度的電影。

· 忌：一整天關在房間不與家人交流，或對家人的關心問候敷衍以對。

· 安心法：可以獨處，但出來倒水或用餐時，主動給家人一個微笑或簡單問候。

 

➤羊

· 今日運程核心：注重家庭秩序，但需放鬆標準，享受不完美中的溫馨。

· 宜：進行全家人都能參與的簡單手工藝（如摺紙）、一起看家庭相簿回顧。

· 忌：堅持一定要按照某種「正確」的方式過初三，讓大家感到壓力。

· 安心法：今天的目標是「情感連結互動」，而非「效率」或「整潔」，允許輕鬆與隨意。

 

➤猴

· 今日運程核心：坐不住，但外出易惹小麻煩。需在室內找到消耗精力的有趣方式。

· 宜：家庭K歌、跳舞機、與孩子玩體感遊戲、整理手機並備份資料。

· 忌：不耐煩而跑去人多嘴雜的公共場所，或在網路上與人發生爭執。

· 安心法：將家變成遊樂場，發起有趣的家庭活動，把能量消耗在歡笑中。

 

➤雞

· 今日運程核心：心思務實，可能盤點年節開銷，但避免因此產生比較或計較心。

· 宜：記帳、規劃年後理財、保養皮包皮鞋等隨身物品。

· 忌：與兄弟姐妹比較紅包收入，或抱怨禮物送得不划算。

· 安心法：專注於「規劃自己未來的財富」，而非「評判過去已發生的得失」。

 

➤狗

· 今日運程核心：直覺強，容易看到問題，但今天不適合當「糾錯隊長」。

· 宜：修理家中損壞的小物件、研究家電說明書、觀看偵探或解密類影集。

· 忌：逐一指出家中需要改進的地方，或糾正家人說話的邏輯錯誤。

· 安心法：將「發現問題」的能力用在物件修理或影視劇情上，而非人際關係中。

 

➤豬

· 今日運程核心：易有多愁善感或挑剔情緒，適合用創作來疏導。

· 宜：繪畫、寫詩、烹飪（隨興創作料理）、整理過往旅行紀念品。

· 忌：對年菜剩餘食材或家人安排的活動表示嫌棄，潑大家冷水。

· 安心法：將內在豐富的感受與獨特眼光，透過藝術或創作表達出來，昇華情緒。

菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符
．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

．命運好好玩官網：看這裡
．命運好好玩FB：看這裡

☆民俗說法僅供參考☆

 

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中