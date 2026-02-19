初三「赤口日」安太歲 12生肖「這幾件事別做」2026行大運

命理專家提醒，「初三睡到飽」有其智慧所在，尤其「這幾件事」千萬別做，對於2026開運大計，更是重要關鍵轉折點。（大稻埕創意街區發展協會提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今天是農曆正月初三，俗稱「赤口日」或「赤狗日」。經歷了除夕守歲、初一賀歲、初二回門的密集社交與儀式活動後，人們的身心需要沈澱，家族內部的能量也需要時間消化與整合。

命理專家提醒，「初三睡到飽」有其智慧所在！相傳「赤狗」是熛怒之神，遇之不祥，因此建議此日不宜外出拜年，待在家裡，正是為了降低因人際疲勞、言多必失而引發爭執的風險，讓大家在家中得到休息，消化年節的食物與情緒，以和諧的狀態迎接後續的假期。以免招惹口舌是非。

尤其「這幾件事」千萬別做，對於2026開運大計，更是重要關鍵轉折點。以下將為12生肖提供具體的提醒，看看你今天最容易在哪個環節「踩雷」，又該如何將精力導向何處，才能有效避開「赤口」影響，將休息轉化為真正的身心充電。

【12生肖初三運勢提醒】

➤鼠

· 今日運程核心：享受居家美食與休閒時光佳，但注意與家人聊天時別因過度隨興而失言。

· 宜：在家烹調美食、追劇、整理手機照片與紅包。與家人玩輕鬆的桌遊。

· 忌：在社群媒體上對時事或他人動態發表犀利評論，或與家人討論敏感的財務分配。

· 安心法：鑽研一道新菜，把話語轉化為滋養身心的美味。

➤牛

· 今日運程核心：適合處理累積的家務與規劃，但避免對家人下達「指令」，引發反感。

· 宜：整理家居、擬定年後工作計畫、閱讀充電。默默承擔部分家事。

· 忌：督促家人的作息或指正他們的家務方式，表現得像上司檢查工作。

· 安心法：專注於「完成自己的規劃與責任」，而非「管理他人」。

➤虎

· 今日運程核心：精力旺盛卻無處發洩，易感無聊而主動挑起話頭，需謹言。

· 宜：進行室內運動、練習書法、拼圖等需要專注的靜態活動。

· 忌：在家庭群組中發起爭議性話題，或批評親戚朋友的行為。

· 安心法：將競爭與領導欲用在挑戰個人紀錄（如運動次數、拼圖速度）上。

➤兔

· 今日運程核心：情緒較為敏感緊繃，容易覺得被冒犯或有不安全感。

· 宜：點一盞暖黃色的燈，播放舒緩音樂，閱讀小說，進行輕度伸展。

· 忌：參與任何形式的賭博（哪怕是小遊戲），或猜疑家人的言行用意。

· 安心法：創造一個獨處的舒適角落，允許自己徹底放空與被安撫。

➤龍

· 今日運程核心：腦中想法多，表達欲強，是「赤口」高風險族群，務必管好嘴巴。

· 宜：寫日記、寫文章、整理年度心得、玩策略型電玩。

· 忌：指點家人人生、批評電視節目內容、或與人進行網路辯論。

· 安心法：將才華導向書面表達，讓想法在紙上或螢幕上流淌，而非脫口而出。

➤蛇

· 今日運程核心：適合靜心學習與接收長輩的智慧關愛，易有內心收穫。

· 宜：向長輩請教家族故事、學習泡茶、研究玄學或歷史資料。

· 忌：沈迷於手機搶紅包或網路購物，顯得心不在焉，辜負親情時光。

· 安心法：扮演一個好學的晚輩，傾聽與學習能帶來遠比物質更珍貴的財富。

➤馬

· 今日運程核心：享受獨處時光，適合深度思考與整理，但別顯得過於孤僻。

· 宜：整理書架、進行斷捨離、研究有興趣的冷知識、看一部深度的電影。

· 忌：一整天關在房間不與家人交流，或對家人的關心問候敷衍以對。

· 安心法：可以獨處，但出來倒水或用餐時，主動給家人一個微笑或簡單問候。

➤羊

· 今日運程核心：注重家庭秩序，但需放鬆標準，享受不完美中的溫馨。

· 宜：進行全家人都能參與的簡單手工藝（如摺紙）、一起看家庭相簿回顧。

· 忌：堅持一定要按照某種「正確」的方式過初三，讓大家感到壓力。

· 安心法：今天的目標是「情感連結互動」，而非「效率」或「整潔」，允許輕鬆與隨意。

➤猴

· 今日運程核心：坐不住，但外出易惹小麻煩。需在室內找到消耗精力的有趣方式。

· 宜：家庭K歌、跳舞機、與孩子玩體感遊戲、整理手機並備份資料。

· 忌：不耐煩而跑去人多嘴雜的公共場所，或在網路上與人發生爭執。

· 安心法：將家變成遊樂場，發起有趣的家庭活動，把能量消耗在歡笑中。

➤雞

· 今日運程核心：心思務實，可能盤點年節開銷，但避免因此產生比較或計較心。

· 宜：記帳、規劃年後理財、保養皮包皮鞋等隨身物品。

· 忌：與兄弟姐妹比較紅包收入，或抱怨禮物送得不划算。

· 安心法：專注於「規劃自己未來的財富」，而非「評判過去已發生的得失」。

➤狗

· 今日運程核心：直覺強，容易看到問題，但今天不適合當「糾錯隊長」。

· 宜：修理家中損壞的小物件、研究家電說明書、觀看偵探或解密類影集。

· 忌：逐一指出家中需要改進的地方，或糾正家人說話的邏輯錯誤。

· 安心法：將「發現問題」的能力用在物件修理或影視劇情上，而非人際關係中。

➤豬

· 今日運程核心：易有多愁善感或挑剔情緒，適合用創作來疏導。

· 宜：繪畫、寫詩、烹飪（隨興創作料理）、整理過往旅行紀念品。

· 忌：對年菜剩餘食材或家人安排的活動表示嫌棄，潑大家冷水。

· 安心法：將內在豐富的感受與獨特眼光，透過藝術或創作表達出來，昇華情緒。

【菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符

．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

☆民俗說法僅供參考☆

