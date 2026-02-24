自由電子報
捲高金詐領助理費 張瓊姿老公是前職棒球星郭泰源

捲高金詐領助理費 張瓊姿老公是前職棒球星郭泰源1993年12月11日，張瓊姿（左）與職棒球星郭泰源（右）在台北來來飯店（現為喜來登飯店）結婚。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕無黨籍立委高金素梅涉利用人頭詐領助理費，台北地檢署11日凌晨複訊時，高金身體不適，檢方予以請回並限制出境出海，今（24）日爆出檢調掌握其中1名人頭助理在知名藝人張瓊姿所開設餐廳擔任店長，當時開店時的店名，張瓊姿就是用好友高金的原住民名字「Giwas Ali」（吉娃斯．阿麗）命名，2人因合拍華視電視劇《愛》結為好友。

高金素梅與張瓊姿曾在1990年華視經典連續劇《愛》同台演出，劇情描述1951年牛埔鎮內本省人與外省人因語言及文化產生隔閡，因而互相猜忌並爆發衝突，最後以人性的愛來化解籌仇恨的家族故事。

共拍攝68集的《愛》劇，是首部連續劇大量使用國、台語交替台詞，更在晚間8點黃金時段播出，當時創下極高收視率，也讓高金素梅與張瓊姿因該戲而成為好友，該劇主要演員有劉德凱、高金素梅、張瓊姿、馬如風、花珮嵐、吳鈴山、雷洪等人。

現年66歲張瓊姿早年與姊姊張瓊玲以模特兒出道，進而開始參與多部電視劇演出，包括《女人四十一枝花》、《家》，私底下交遊廣闊；1993年12月11日，張瓊姿與職棒球員郭泰源在台北來來飯店（現為喜來登飯店）結婚，婚後她息影10年，近幾年復出在八點檔飾演要角。

《鏡週刊》報導，高金被發現其中1名人頭助理在張瓊姿開設餐廳擔任店長，全案不法所得超過800萬元，加上高金的核心助理張俊傑扮演關鍵角色，經常前往中國且金流異常，還利用女兒的帳戶洗錢，國安單位已介入調查，一旦遭突破，案情將擴大延燒。

報導指出，檢調發現高金也可能是該餐廳負責人，不過，她卻稱餐廳是張瓊姿及高金妹妹在多年前投資成立，餐廳營運與她無關，明顯切割與店長有所關聯，但該店長被掛在人頭助理名單中，長期按月收到立法院匯來助理薪資，相關證據對高金極為不利。

相關新聞：張瓊姿餐廳捲貪污案 高金素梅詐助理費風暴擴大

