江蕙最終場不只周董「那魯7-11天后」也現蹤 被拱唱大巨蛋二姐親解答

江蕙在小巨蛋舉辦最終場演出，這也是她人生中第80場大型演唱會。（寬宏藝術提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后「二姐」江蕙的「無.有」巡迴演唱會，今（25日）晚在台北小巨蛋舉行最終場演出，北高共計28場將在今晚落幕，除了天王周杰倫送花祝福，之前在台東跨年晚會上幽默唱「那魯7-11」的金曲歌后A-Lin也送花致意，署名還寫上「那魯灣A-Lin」。

江蕙開唱，周杰倫送花祝福。（記者陳慧玲攝）

周杰倫花牌寫著「有二姐的歌聲陪伴，就是最圓滿的年，Good Show！」另外A-Lin的花牌則寫道：「二姐，一開口就是經典，今晚只負責感動我們」。

江蕙演唱會，A-Lin送花致意。（記者陳慧玲攝）

一連演唱《等待舞伴》、《甲你攬牢牢》之後，江蕙首次開口說話：「聽到你們大叫我自己也很開心，再叫一次。」全場上萬歌迷再次歡呼，接著江蕙談到：「今天最後一場，也是我人生中的第八十場（大型演唱會），人家說人生80才開始，所以後面還會有嗎？」台下歌迷高喊「有！」

江蕙也主動提到：「有人說我可以去大巨蛋唱，湊成一百場，但我的音樂不適合在大巨蛋，我的觀眾比較年長一點，如果去上化妝室，回來我已經唱10首了，在這裡（指小巨蛋）很溫暖，我多唱幾場沒關係，要把觀眾照顧好。」

今晚江蕙也透露，自己有過敏問題，所以上台前都要先吃過敏藥，不過剛才忘了吃，所以打了好幾次噴嚏，強調自己不是感冒，是過敏，她也趁著在台上暗燈換衣服時喝水吃過敏藥，笑說：「還好老天有保佑，上台看到你們就好了。」

