娛樂 星座

談戀愛不拖拉 最容易閃婚3生肖大公開

最容易閃婚3生肖大公開。（翻攝自IG）最容易閃婚3生肖大公開。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕春天到了，許多人也想要來段甜甜的戀愛。清水孟國際塔羅雲蔚老師整理出「最容易閃婚」星座前三名，這些人重視緣分與直覺，一旦愛上了就是永遠。

♡第3名：生肖「馬」

熱情奔放的馬兒，談戀愛講「感覺」，因為喜歡新鮮感，不會曖昧太久，遇上讓自己心跳加速的對象，也會毫不保留的投入感情。與其花時間思量，他們更喜歡把握當下的幸福，做事乾脆、不愛拖泥帶水，戀愛氣氛濃厚時，就容易直接往下一階段邁進。對他們來說，婚姻不只是承諾，更是勇敢又浪漫的冒險。

♡第2名：生肖「虎」

屬虎的人自在霸氣，在感情中喜歡直球對決，敢愛敢恨的他們性格過段，鮮少反覆猶豫。憑著直覺和衝勁就可以不顧一切地走入婚姻殿堂。屬虎的人在意熱度與節奏，愛情長跑對他們來說反而容易讓熱情冷卻。加上他們對自己很有自信，既然愛了就有能力承擔婚姻責任，也不在意外界眼光，屬於「想清楚就立刻行動」類型。

♡第1名：生肖「羊」

重視感情連結度與安全感的羊咩咩，天性溫柔、敏感，特別容易被浪漫氛圍感動。只要對方給夠關懷與陪伴，羊咩咩就很容易認定一個人，不過這種衝動常令他們忽略現實層面考量，加上不擅長拒絕，如果遇上一個強勢的人積極推動婚事，常常就順勢答應。對他們而言，婚姻象徵的是歸屬感與被照顧的安心感，只要情感到位，就可能迅速做出閃婚決定，也因此被認為是最容易閃婚的生肖。

民俗說法，僅供參考

