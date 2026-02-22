自由電子報
娛樂 最新消息

金馬影后賀歲片「一天只播兩場」 導演質疑霸王排片：說好共贏呢？

《金多寶》、《夜王》。（翻攝自臉書）《金多寶》、《夜王》。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港今年賀歲電影同樣打得火熱，堪稱票房保證的黃子華，主演的電影《夜王》自2月17日上映以後，截至昨天（21日）上午累積票房已經衝破3000萬港幣，成為香港史上賀歲電影單日票房冠軍。另一電影《金多寶》同樣表現不俗，不過導演翁子光卻在臉書質疑「霸王排片」，無奈表示：「說好的港片共贏呢？」

《金多寶》由金燕玲、金馬影后鍾雪瑩、「Eden」呂爵安等人演出。（翻攝自金多寶臉書）《金多寶》由金燕玲、金馬影后鍾雪瑩、「Eden」呂爵安等人演出。（翻攝自金多寶臉書）

《夜王》由黃子華主演，票房好得嚇嚇叫。（滾動工作室提供）《夜王》由黃子華主演，票房好得嚇嚇叫。（滾動工作室提供）

《金多寶》由翁子光執導，金燕玲、金馬影后鍾雪瑩、「Eden」呂爵安等人主演，電影在2月13日上映，截至昨天為止，票房衝破800萬港幣。不過自《夜王》在大年初一（2月17日）上映之後，壓縮到《金多寶》的場次。有網友就質疑，本來想帶父母去看《金多寶》，結果發現才大年初四，《金多寶》場次就只剩下上午8點以及凌晨12點的場次，而《夜王》的場次十分密集。

翁子光貼出的電影時刻表中，《金多寶》只有超早或者超晚的場次，而《夜王》選項不少。（翻攝自翁子光臉書）翁子光貼出的電影時刻表中，《金多寶》只有超早或者超晚的場次，而《夜王》選項不少。（翻攝自翁子光臉書）

《金多寶》的導演翁子光在臉書分享該名網友的貼文截圖，表示：「明白是打開門做生意的，但我們的入座率明明也不失禮啊。其實我們只希望穩守威脅不了票房冠軍的第二名。但⋯⋯這樣算不算是霸王排片？」

《金多寶》的導演翁子光質疑是否有「霸王排片」的狀況。（翻攝自翁子光臉書）《金多寶》的導演翁子光質疑是否有「霸王排片」的狀況。（翻攝自翁子光臉書）

翁子光指出，《金多寶》的場次被安排在早上8點多、凌晨12時多，「然後施捨了一場中午1時多，一部戲一天二十七場，另一部戲一天兩場。說好的港片共贏呢？不是説請大家幾部賀歲片都要一併看完嗎？」其實翁子光是為自己的電影感到不值，「我們才剛上映不到一週，平均每天票房過百萬，真的值得這個待遇？我們只想有生存空間，讓想看到我們的觀眾能看。」

