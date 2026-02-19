詹老師驚傳病逝！《超夜》製作人證實 澎恰恰悲慟發聲

〔記者陽昕翰／台北報導〕知名音樂人詹緒純驚傳過世消息，曾與他合作的《超級夜總會》製作人李真苡在社群哀悼：「謝謝詹緒純老師，為台灣演藝圈付出一生的心力。」澎恰恰自秀場時期就與詹緒純合作，他不捨地在臉書發聲：「敬愛的詹老師，旋律已完成。R.I.P.」

許多業界人士都稱詹緒純為「詹老師」，他在2000年接手率領三立大樂隊，在《黃金夜總會》節目停播之後，跟部分樂手成立「詹仔大樂隊」，後來成為《超級夜總會》的音樂總監，他也曾和張菲合作，擔任《綜藝大哥大》的樂隊伴奏。

李真苡今天在社群透露，2019年接手《超級夜總會》時，內心忐忑不安，而詹緒純總說：「放心交給我，一切沒問題。」李真苡不捨表示，主持人與樂隊之間的默契，對於節目來說格外重要，「而詹老師，永遠是那個讓人最安心的存在。」

去年9月詹緒純因為身體不適告假，期間仍惦記著節目，如今傳出過世消息，李真苡表示：「原本還約好年後要邀請『詹仔大樂隊』的團員們一起吃頓飯，沒想到今天卻突然收到這樣的消息，一切來得太突然了。」李真苡難過地說：「真心希望在另一個世界，詹老師依然可以繼續做自己最熱愛的音樂，繼續做自己喜歡的事。」

