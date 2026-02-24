自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

谷愛凌代表中國出賽挨轟！傳北京豪擲4700萬買斷參賽權

〔娛樂頻道／綜合報導〕20歲中美混血滑雪選手谷愛凌，2019年起就代表中國於冬季奧運參賽陸續創下好成績，在中國竄紅，日前更在本屆冬奧拿下1金2銀。不過她也因為選擇代表中國出賽奧運而非以美國身分，近期再次受到討論，更被猜測她收了中國大量的金錢。

谷愛凌4年前的北京冬奧橫空出世，年僅18歲的她先在自由式滑雪大跳台奪金後，又在坡面障礙技巧項目摘銀，U型場地技巧決賽同樣摘金，谷愛凌也成為冬奧史上第一位能在自由式滑雪項目奪下3面獎牌的選手。

谷愛凌。（法新社）谷愛凌。（法新社）

中國籍網紅、前中央電視台記者王志安之前在影片提到，「北京體育局豪擲4700萬人民幣（約台幣2億）給谷愛凌」，北京體育局與谷愛凌、朱易等人簽署了運動員服務協議，將要繼續代表北京參加各項賽事，力爭在今年的米蘭冬奧取得優異成績，而各項費用加在一起約是4700萬人民幣起跳，不過王志安也提到該新聞當時曝光引發討論，如今也查不到該細節，王志安提出看法，他認為該鉅額絕對不單純是訓練員的保障費，「其他中國運動員一人一年花30、40萬就夠了，怎麼谷愛凌要4700萬人民幣。」王志安認為這筆錢除了是訓練、交通費，這筆錢更重要的是買斷谷愛凌代表北京參賽的權利。

谷愛凌究竟是哪國人，王志安過去也曾在影片中提到，中國的國籍法可能是最嚴格的，畢竟若外籍人士想要加入中國籍，就要放棄原本的國籍，不過美國檔案局並沒有她放棄美國籍的相關紀錄，被猜測是有雙重國籍。

王志安談谷愛凌。（翻攝自YT）王志安談谷愛凌。（翻攝自YT）

王志安也提到，過去有國外的冰球球員受訪時說溜嘴，中國官員當時找到運動員邀他們代表中國出賽，並表示國籍不是問題，不用放棄原有國籍，會多給他們中國的護照。

而谷愛凌同時能擁有中美國籍，也被王志安推測這可能是習近平親自部署，「中國這些領導好大喜功，都想在歷史上記一筆，胡錦濤把奧運會搞了之後，又搞了世博會，那習近平上台搞什麼？就只能搞冬奧會，但中國的冬冰雪項目，成績慘不忍睹」、「就花錢去買啊，把美國運動員搞到中國來，國籍不願意放，可以啊，只要你能代表中國打比賽，其他都沒問題。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中