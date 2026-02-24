谷愛凌代表中國出賽挨轟！傳北京豪擲4700萬買斷參賽權

〔娛樂頻道／綜合報導〕20歲中美混血滑雪選手谷愛凌，2019年起就代表中國於冬季奧運參賽陸續創下好成績，在中國竄紅，日前更在本屆冬奧拿下1金2銀。不過她也因為選擇代表中國出賽奧運而非以美國身分，近期再次受到討論，更被猜測她收了中國大量的金錢。

谷愛凌4年前的北京冬奧橫空出世，年僅18歲的她先在自由式滑雪大跳台奪金後，又在坡面障礙技巧項目摘銀，U型場地技巧決賽同樣摘金，谷愛凌也成為冬奧史上第一位能在自由式滑雪項目奪下3面獎牌的選手。

中國籍網紅、前中央電視台記者王志安之前在影片提到，「北京體育局豪擲4700萬人民幣（約台幣2億）給谷愛凌」，北京體育局與谷愛凌、朱易等人簽署了運動員服務協議，將要繼續代表北京參加各項賽事，力爭在今年的米蘭冬奧取得優異成績，而各項費用加在一起約是4700萬人民幣起跳，不過王志安也提到該新聞當時曝光引發討論，如今也查不到該細節，王志安提出看法，他認為該鉅額絕對不單純是訓練員的保障費，「其他中國運動員一人一年花30、40萬就夠了，怎麼谷愛凌要4700萬人民幣。」王志安認為這筆錢除了是訓練、交通費，這筆錢更重要的是買斷谷愛凌代表北京參賽的權利。

谷愛凌究竟是哪國人，王志安過去也曾在影片中提到，中國的國籍法可能是最嚴格的，畢竟若外籍人士想要加入中國籍，就要放棄原本的國籍，不過美國檔案局並沒有她放棄美國籍的相關紀錄，被猜測是有雙重國籍。

王志安也提到，過去有國外的冰球球員受訪時說溜嘴，中國官員當時找到運動員邀他們代表中國出賽，並表示國籍不是問題，不用放棄原有國籍，會多給他們中國的護照。

而谷愛凌同時能擁有中美國籍，也被王志安推測這可能是習近平親自部署，「中國這些領導好大喜功，都想在歷史上記一筆，胡錦濤把奧運會搞了之後，又搞了世博會，那習近平上台搞什麼？就只能搞冬奧會，但中國的冬冰雪項目，成績慘不忍睹」、「就花錢去買啊，把美國運動員搞到中國來，國籍不願意放，可以啊，只要你能代表中國打比賽，其他都沒問題。」

