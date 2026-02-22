李千娜不躲了 屏東麟洛現蹤「暴瘦」模樣曝光

李千娜瘦了一大圈。（劇樂蹦娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕屏東麟洛擁有超過200年歷史的傳統民俗盛事「王爺奶奶回娘家」於農曆新春期間盛大登場。今年由《麟洛郭家觀音菩薩》舉辦文化祭遶境慶典，李千娜也在電影風波後首度露面，在大年初五受邀出席開工演出，暴瘦一大圈的她，帶來台語精彩組曲陪大家迎接新年，更送上一百份紅龜粿為百年盛典增添溫暖人情味。

李千娜初五開工。（劇樂蹦娛樂提供）

李千娜形容這次到麟洛開工是一種「回娘家重新出發」的感覺。當天下午，李千娜特別準備來自龍山寺老字號、擁有80年歷史的「三六食粑」紅龜粿100份，現場氣氛熱烈，鄉親們一邊領取百粿、一邊期待晚間演出，笑稱這場盛典是「包吃、包唱、包好運」。

晚間演出她更帶著舞者南下與大家同樂，演唱全新台語翻唱專輯《千娜舞台秀 - 彼段過去經過阮兜口》中的《胭脂馬拄到關老爺》、《愛情研究院》、《愛人醉落去》與《望月想愛人》等經典歌曲，重新編排詮釋，讓現場氣氛熱鬧滾滾。

李千娜初五開工。（劇樂蹦娛樂提供）

近年成立公司並經營YT頻道《NaEasy_Channel》，李千娜坦言，這對她來說不是斜槓，而是一種成長。「除了站在舞台上，我還能為這個產業留下什麼？」她開始思考內容與創作源頭，希望未來投入編劇與影視製作，把自己的人生起伏與土地文化的故事說得更完整。她給自己的原則很簡單—不急著多，而是做得真。

2026的新年願望，她說其實很簡單，只希望自己與家人健康平安。經歷得失後，她更懂得停下來呼吸與檢視自己，「用善良、用愛，把每一次邀請都當成一份信任。」她希望在創作上更勇敢，也更溫柔、更堅定，用音樂擁抱低潮中的人，用作品回應始終陪伴她的人。「留下那些曾經流過的眼淚，也留下那些沒有被打倒的心。」2026年的願望，看似簡單，卻充滿力量與希望。

李千娜初五開工。（劇樂蹦娛樂提供）

談到過年，李千娜用最簡單的一句話形容：「過年不是在過節而已，是回家。」她每年的儀式感簡單卻重要，寫春聯、準備紅包，在放進紅包的那一刻會想到對方的意義；一定圍在一起吃年夜飯，不滑手機，好好聊天，因為孩子在長大，家人在變老，每一次團聚都格外珍貴。她也會主動傳訊息或準備禮物向長輩與好友拜年，提醒自己在新的一年持續努力。今年她在台北與老公家人圍爐，初一再回台中與南投陪伴家人，她笑說沒有特別盛大的安排，「可以這樣簡單團聚，就很安心。」

