「民歌版超犀利趴」來了！近百歌手登大巨蛋接力唱 葛萊美獎得主打造全新視覺宇宙

〔記者陳慧玲／台北報導〕今年是民歌發展50週年，將有60組、近百位民歌手與樂團要在11月22日登上大巨蛋參加「民歌大團圓」演唱會，預計從下午3點唱到晚上10點，馬拉松式接力唱，歌迷笑稱堪比「民歌版超犀利趴」。

「清清楚楚二重唱」吳楚楚（左）和張明智一起為大巨蛋民歌演唱會唱宣傳曲。（中華音樂人交流協會提供）

「民歌大團圓」演唱會是中華音樂人交流協會主辦，並由資深音樂人吳楚楚號召，他曾是飛碟唱片董事長，許多大咖歌手的推手，這次演唱會宣傳曲之一《五十年》是由他與老搭檔「Michael」張明智共同創作，兩人都曾是飛碟唱片的高層主管，50年前共組二重唱，後稱「清清楚楚二重唱」，堪稱民歌早期二重唱的先驅。

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蕭青陽為大巨蛋民歌演唱會設計主視覺。（蕭青陽提供）

大巨蛋民歌演唱會名為「民歌大團圓」，也像是民歌手的「超級返校日」，長達7小時的演出，希望有機會和4萬歌迷一起重溫民歌美好，演唱會主視覺則邀請葛萊美獎得獎人蕭青陽打造全新視覺宇宙，特別以「民歌魂」躍動不停的精神加上突破民歌色調的新創意，以象徵民歌極簡吉他輪廓切割時光之門來串接世代能量。

民歌大團圓演唱會主視覺曝光。（中華音樂人交流協會提供）

一如過去超犀利趴有「美食飽島」美味小吃，這次大巨蛋民歌演唱會也會特別把全台具特色的小吃美食搬進大巨蛋館內外，搭配民歌溫暖回憶旋律，把大巨蛋變成時光交錯的青春市集，讓歌迷能邊聽邊吃邊逛，演唱會門票7月12日中午12點於拓元售票系統正式開賣。

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